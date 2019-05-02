Özel öğrencilerden özel program

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Atatürk Özel Eğitim Okulu tarafından “Duy Sesimi Ben´de Varım” adlı program düzenlendi.

Bandırma Barış Manço Kültür Merkezi'ndeki program ilgi gördü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunmasının ardından gecenin açılış konuşmasını yapan okul müdürü Algan Kartal, maksatlarının öğrencilerin üretken fertler haline gelmesini sağlamak olduğunu söyledi. Kartal, "Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların normal bir hayat sürmeleri ancak tüm toplumun ve sizlerin desteğiyle mümkündür. Acıma duygusuyla yapamadıklarına bakmak yerine, yapabildiklerinin ön planda tutulması ve onların hayata katılması hedeflenmiştir. Hepimiz bir can taşıyoruz. Canda özür olmaz. Öyleyse özür bakışlarımızda, engel düşüncelerimizde” ifadesini kullandı.

Konuşmasının ardından öğretmenler ile birlikte hazırlanan program sunuldu. Gecede öğrencilerin neleri başarabildikleri sergilendi. Çılgın Doktor isimli skeç, Nasrettin Hoca fıkralarını anlatan oyun, halk oyunları alkış aldı. Programın sonunda okul müdürü Algan Kartal´ın okuduğu “Sol yanım ağrıyor” adlı Elif Köksal´ın şiiri herkesi duygulandırırdı. Son olarakta 8. sınıf öğrencilerine belgeleri protokol mensupları tarafından verildi.