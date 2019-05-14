Özel öğrencilerden özel sergi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Şehit Abdullah Tayyip Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin özel eğitim sınıfının engelli öğrencilerinin hazırladıkları özel sergi büyük bir beğeniyle karşılandı.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Şehit Abdullah Tayyip Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul idaresi öncülüğünde Okul Aile Birliği, öğretmenlerin desteğiyle hazırlanan Özel Sınıfın, Özel Sergisi'nin açılışında; Ayvalık İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mete Erbatur, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, ilçedeki diğer okulların müdür ve yöneticileri, engelli öğrencilerin velileri de hazır bulundu.

Okul Müdürü Nadir Çağıl'ın mini konuşmasıyla başlayan açılış töreni; bir öğrencinin engelliler haftası ile ilgili bilgiler vermesinin ardından, iki engelli öğrencinin seslendirdiği türkülerle devam etti.

Tören sonrasında okul binası içerisindeki özel sınıfta hazırlanan serginin açılış kurdelesini; Ayvalık İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mete Erbatur ile Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın birlikte kesti.

Engelli öğrencilerin, öğrendiklerini el emekleri ve göz nurlarıyla işleyerek hazırladıkları eserlerden oluşan sergi büyük bir beğeniyle karşılandı.

Özel sınıfın, özel öğrencileriyle, sergiyi gezenlerin neşeli sohbetlerinin damgasını vurduğu etkinliğin ardından muhabirimizin sorularını yanıtlayan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mete Erbatur, özel çocukların, özel sınıflarda eğitilmesi konusunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak görevini yerine getirdiğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel öğrenciler için hazırladığı sistemin amacına ulaşmasını gözleriyle görebilmenin kendisini çok duygulandırdığını kaydeden Mete Erbatur, “Özellikle bu öğrencilerimizin becerileri burada somut bir örneğe dönüşmüş durumdaydı. Bu beni son derece mutlu etti. Özel çocuklarımız ve tabiki onları bu seviyeye getiren öğretmenlerimizle gurur duydum” dedi.

Muhabirimize açıklamalarda bulunan Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın ise böylesi anlamlı bir serginin açılışında bulunmanın kendisini son derece mutlu ettiği kadar duygusallaştırdığını ifade etti.

Toplumun ‘engelli' diyerek, bu özel insanlara engel koyduğunu savunan Büyükçıvgın, “İşte burada engellilerin bu engelleri nasıl aştığını somut olarak gördüm. Bu özel sınıfın açılmasını sağlayanlarla, bu sınıfta eğitim veren öğretmen ve okul idaresine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük emekler vermişler. Çocuklarımızı eğitiyorlar. Bu sınıfta 5 özel öğrenci var. Bu özel öğrencileri, engelleri aşan insan olarak topluma kazandırmak öğretmenlerimizin görevi. Onlarda bu uğurda gerçekten çok emek veriyorlar. Çocuklarımızı da bu haftalarında yürekten kucaklıyor ve öpüyorum” diye konuştu.