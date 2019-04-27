(Özel) Öğrencilerden trafik kurallarına uyma çağrısı

Balıkesir'de eğitim veren Hatice Fahriye Eğinlioğlu İlkokulu öğrencileri, trafikte yayaların üstünlüğüne dikkat çekmek için pankartlar ve trafik memurları ile birlikte yaya geçitlerinde sürücüleri uyardılar.

Hatice Fahriye Eğinlioğlu ilkokulu öğrencileri, giydikleri tişörtler ve attıkları sloganlar ile yaya geçitlerinde sürücülerin dikkatini çektiler. Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik memurları da öğrenciler ile birlikte uygulamaya yardım ettiler. Öğrenciler okullarından Bahçelievler stadyum kavşağına kadar sloganlar ve düdüklerini çalarak sürücülere yaya geçitlerinde yayalara yol vermeleri yönünde uyarılar yaptılar. Yaya geçitlerinde araç sürücülerinin kurallara uydukları ve öğrencilere kornaları ile destek verdikleri görüldü. Öğrenciler ve Öğretmenleri yaya üstünlüğüne dikkat yürüyüşü yaptıktan sonra İhlas Haber Ajansına açıklamalarda bulundular. Öğrenciler Ege Mülazımoğlu ve Yaren Koçak, "Biz bu etkinliği yayaların üstünlüğüne dikkati çekmek için yapıyoruz" dedi.

Öğretmenler adına açıklamalarda bulunan Nagihan Uysal, "Öğretmen arkadaşım Nursel Tanrıverdi ile birlikte 'Trafikte biz de varız' projesindeyiz. Bu proje kapsamında trafikte yaya üstünlüğü etkinliğini bugün öğrencilerimizle birlikte yaptık. Ama ben şunu görüyorum ki maalesef bizim sürücülerimiz yaya geçidinin ortasında olmamıza rağmen hafif fren yapıp geçiyorlar. Onlara diyoruz ki lütfen durun. Önce yol yayanın" şeklinde konuştu.

Trafikte yayaların üstünlüğüne dikkat çekmek için pankartlar ve trafik memurları ile birlikte uygulamayı gerçekleştiren öğrenciler, fotoğraf çektirerek okullarına geri döndüler.