(Özel) “Okumanın yaşı yok” dediler bu sınıfta bir araya geldiler

Balıkesir'in Edremit ilçesinde “Okumanın yaşı yoktur” diyenlerin buluştuğu Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu, Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü'nün birinci sınıfında yaş ortalaması 45 olarak kayıtlara geçti.

Zeytin ve zeytincilik üzerine eğitim veren Edremit Meslek Yüksek Okulu, Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü özellikle sektöre emekli olduktan sonra girmek isteyenlerin ilgi odağı oldu. “Okumanın yaşı yok” diyerek üniversite sınavına giren ve başarılı olan 31 öğrenci bu yıl bölümü kayıt yaptırdı. Kayıt yaptıran öğrencilerin yaş ortalaması ise 45 olarak kayıtlara geçti. 19 erkek ve 12 kadının bulunduğu bölümde her meslekte öğrenci bulmak mümkün.

Bölüm sorumlusu Mücahit Kıvrak, “Bu sınıf Balıkesir Üniversitesi'nin en genç sınıfı. Bu güne kadar biz hep liselere hitap ediyorduk. Ancak son yıllarda sektörün geldiği noktada biz artık İstanbul'dan veya ülkenin değişik yerlerinden ikinci mesleklerini yapacak olan kişilere hitap ediyoruz. Burada zeytinciliği öğreniyorlar. İyi bir şekilde öğrendikten sonra sektöre üretici ve tüccar olarak kazanılıyorlar. Öğretmenimiz var. Değişik mesleklerden tiyatrocu var. Bankacı var. Hepsi kendi alanlarında yıllarca çalıştıktan sonra bizim tarım sektörüne geliyorlar. Onlar mesleki deneyim ve tecrübelerini bize aktarıyorlar. Bizdeki tecrübe ve bilgileri ile kendileri harmanladıklarında çok daha büyük ve güzel işler yapıyorlar” dedi.

Öğrencilerden Emekli Kütüphaneci Emine Kahveci, “Ben Mücahit Hocam ile 2014 yılında tanıştım zeytin yağı tadım kurslarında. Zeytinciyim ama daha bilgili olmak için, zeytinli ile ilgili her şeyi öğrenmek için, bilgiyi kaynağından alabilmek için bu okulu istedim” dedi.

Emekli olduktan sonra zeytincilik ile uğraşmak isteyen Emekli Diş Hekimi bölüm öğrencisi Şenay Çetin, “Bu okula geldim. Zeytin ile ilgili bir projem vardı. Çeşitli yerlerden yardım almak istedim ama bu çok bilinçsiz. Ülkemizde bilinçli tarım yapılmadığı düşünüyorum. Bu işi bilinçli olarak yapmak ve bilimsel olarak yapmak için araştırma yaptım. Bu okula ulaştım. O nedenle burayı tercih ettim" ifadelerini kullandı.

Sınıf öğrencilerinden Animatör, Tiyatro Oyuncusu Halim Aslan, “Edremit'te yaşadığım için bölgemizin sektörü olduğu için, zeytinciliğe hem ailem, hem de kendi ilgi alanım olduğu için, daha iyi ilmini öğrenmek için geldim. Zeytincilik bölümünde okumaya başladım" diye konuştu.

18 yaşında sınıfın en genç öğrencisi Hatice Altu, “Ailemin bahçeleri var. Daha bilinçli tarım yapmak için ve iş olanaklarının daha fazla olduğuna inandığım için burayı tercih ettim” dedi.