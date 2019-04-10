(Özel) Onkoloji hastaları gönüllerince eğlenip stres attı

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Başhekimi Dr.Adil Ozan Gökuç Balıkesir'de kayıtlı 10 bin kanser hastasının bulunduğuna dikkat çekerek “Hastaları tedavi etmek için sadece ilaçla yeterli değil, moralde gerekiyor”dedi.

Balıkesir Şehir Hastanesi onkoloji bölümünde tedavi gören hastalar ve yakınlarının moral ve motivasyonlarını artırmak için düzenlenen etkinlikte hastalar stres attı. Bazı hastalar çalınan eserlere eşlik edip müzisyenlerle birlikte şarkı söylerken, 57 yaşındaki Gündoğan Bala ise müziğin ritmine ve şarkı sözlerine kendini kaptırıp göz yaşlarını tutamadı. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Başhekimi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr.Adil Ozan Gökuç yaptığı açıklamada “Kanser Haftası nedeniyle hastanemizin onkoloji servisinde hastalarımıza ve çalışanlarımıza moral olması açısından bir etkinlik düzenledik. Bunuda başardığımızı düşünüyorum. Onkoloji servisimiz 80 yataklı ve 2,5 servisten oluşuyor tıbbi ve Radyasyon onlolojisi ayrı olmak üzere. İlimizde yaklaşık 10 bin kayıtlı kanser hastamız var. Bu hastalarımızın tümüne yetişmeye çalışıyoruz. Balıkesir Devlet Hastanesinde iken de doktor arkadaşlarımız özveriliydi ama buraya geldikten sonra hem yatak sayımızın artması daha fazla hastaya ulaşmamızı sağladı. Sadece hastalara ulaşmak ilaçla olmuyor, moralde gerekiyor. Bu tür etkinliklerle hastalarımızı her zaman desteklemek istiyoruz”dedi.

Başhekim Dr.Adil Ozan Gökuç'un ev sahipliğinde onkoloji servisinde düzenlenen etkinlikten memnuniyet duyan hastalar bu etkinliğe katkısından dolayı herkese teşekkür ettiklerini belirterek bu tür organizasyonları bütün tedavi görenler için devam etmesini istediler. Onkoloji hastalarını Balıkesir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop, Balıkesir Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.İlyas Yıldıran, Hastane Başhekim yardımcıları, Onkoloji bölümü sorumluları, hastane çalışanları ve hasta yakınları yalnız bırakmadılar.