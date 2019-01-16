(ÖZEL) Oyuncaklarını, oyuncağı olmayan çocuklarla paylaştılar

Türk Kızılay'ı Balıkesir Şubesi ile Genç Kızılay Balıkesir üyesi gençler, "Oyuncağım Oyuncağın Olsun'' projesi kapsamında topladıkları 700 oyuncağı kırsal mahallelerde bulunan öğrenciler ile buluşturdu.

Balıkesir Genç Kızılay üyesi gençler, ekim ayından hayata geçirdikleri örnek sorumluluk projesi kapsamında 'Oyuncağım, oyuncağın olsun' kampanyasında topladıkları 700 oyuncağı kırsal mahallelerde bulunan ve özellikle taşımalı eğitim yapan okullarda dağıtmaya başladılar. Genç Kızılay üyesi gençler toplanan oyuncaklar ile İvrindi ilçesine bağlı Gökçeyazı kırsal mahallesinde taşımalı eğitim veren Şehit Rıdvan Çetinkaya İlkokulu'nda eğitim gören 286 ana sınıfı ve ilkokul öğrencisine sınıf sınıf dağıtıldı. Genç Kızılay üyesi gençleri ellerindeki torbalar ile gören öğrencilerin sevinci görülmeye değerdi. Genç Kızılay Balıkesir Şube Başkanı Burhan Alkan sınıf ziyaretlerinde öğrencilere Kızılay'ı tanıyıp tanımadıkları sorarak, getirdikleri oyuncakların hikayesini anlattı. Alkan, "Ekim ayında örnek sosyal sorumluluk çalışması 'Oyuncağım Oyuncağın Olsun' projesi kapsamında aileler ve çocukları, oyuncaklarını Altıeylül Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde bulunan Türk Kızılay'ı Balıkesir Şubesi'ne getirmelerini rica ettiklerini ve bu kampanyaya bir çok öğrenci, aile katıldığı gibi bazı eğitim kurumlarının yeni oyuncaklar alarak kampanyaya katıldıklarını söyledi. Alkan, "Bu oyuncakları size hediye olarak gönderdiler. Ayrıca sizlere çok selamları var" şeklinde konuştu.

Öğrenciler de Balıkesir'den oyuncaklarını gönderen arkadaşlarına teşekkür ettiler.

Şehit Rıdvan Çetinkaya İlkokulu'nda oyuncak dağıtımı sonrası İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklama yapan Genç Kızılay Şube Başkanı Burhan Alkan, oyuncak kampanyalarının halen devam ettiğini belirterek, "Yardımlaşma duyguları olan vatandaşlarımız kampanyamız olan 'Oyuncağım, oyuncağın olsun' projemize çocuklarının kullanmadığı veya yeni oyuncak alarak kırsal mahallerimizde okuyan öğrenci kardeşlerimizi sevindirebilirler. Bugün kampanyamızın ilk günü. Gökçeyazı Şehit Rıdvan Çetinkaya İlkokulu'nda okuyan öğrencilerimize oyuncaklarını dağıttık. Bu kampanyasını 3 ay önce başlatmıştık. Bu projemizde 3 ay içinde Balıkesirli vatandaşlarımız ve özel ve kamu okullarımızdan toplam 700 oyuncak topladık. Topladığımız bu kampanyada toplanan oyuncakları aşama aşama dağıtmaya devam edeceğiz. Kırsal mahallelerde özelikle taşımalı eğitim veren okullarımızda dağıtmaya devam edeceğiz. Bu kampanyaya destek veren az veya çok oyuncak veren Balıkesirli hemşehrilerimize ve kampanyamıza katılan özel ve resmi okullarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Türk Kızılay'ı Genç Kızılay Balıkesir üyesi gençler, yanlarında getirdikleri yaklaşık 15 koli gıdayı Gökçeyazı kırsal mahallesinde bulunan çocukların kapısına muhtar ile birlikte giderek teslim ettiler.