(Özel) Pazarcılardan HES kodu tepkisi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Sebze, Meyve ve Balıkçılar Odası Başkanı Erkan Alpsu, İhlas Haber Ajansı ile birlikte pazar yerini dolaşarak marketlerle olan fiyat farkını kıyasladı. Pazarcı esnafı da sorunlarını duyurarak vatandaşlara "Pazar yerlerimizdeki ve marketlerdeki fiyatları kıyasladığınızda hepsi yüzde 50-60 daha ucuzdur" diye seslendi.

Bandırma'nın Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan modern Kapalı Pazar Yeri'nde pandemiden önce haftanın iki günü kurulan pazar, pandemi nedeniyle diğer mahallelerdeki açık semt pazarlarının geçici süreyle kapatılması nedeniyle haftanın 3 günü kuruluyor. Bu pazarlardan biri olan Pazartesi Pazarı'nı Bandırma Sebze, Meyve ve Balıkçılar Odası Başkanı Erkan Alpsu ile birlikte dolaşan İhlas Haber Ajansı muhabirleri, marketlerle pazar yerleri arasında olan fiyat farklarını, pazarcıların HES Kodu tepkisini bizzat pazarcı esnafından ve vatandaşlardan dinledi.

Alpsu: "Pazar yerleri marketlerden yüzde 50-60 daha ucuz"

Sebzeciler Meyveciler ve Balıkçılar Odası Başkanı Erkan Alpsu, son günlerde gündemde olan sebze meyve fiyatlarının artmasıyla ilgili bazı yayın organlarının süreklilik halinde pazar yerlerini hedef gösterdiğini ifade ederek, "Pazar yerlerimizdeki ve marketlerdeki fiyatları kıyasladığınızda hepsi yüzde 50-60 daha ucuzdur. Antalya'da her gün ürün fiyatları aynı borsa gibi açıklanıyor. Orayla burayı kıyasladığınızda daha bile ucuz olan ürünler var. Vatandaşlar internetten Antalya Kumluca Hali'ndeki fiyatlara bakabiliyorlar. Baksınlar bizim fiyatlarımızla kıyaslasınlar. Esnaf burada boğaz tokluğuna çalışıyor. Büyük paralarda gözü yok kimsenin. Günde 100 lira kazandı mı ondan mutlusu yok. Burada çoğu kimse Bağkur'unu, yer parasını ödeyemiyor. Herkes burada amme hizmeti yapıyor. Pahalılık yok. Kazanmasa bile bir umut pazar yerine gelip mücadele veriyor. Fiyatlarda istikrar isteniyorsa devlet ilk önce stokçuların peşinde koşmalı. Bu işte parayı kazanan aracı, stokçu. Büyükler bu işi yapıyor. Daha Antalya'da çiçeğindeyken alıyorlar. Patatesi, soğanı depolarına stokluyorlar. Muzu daha dalındayken satın alıyorlar. Onlar kazanıyor parayı. Pazarcı bir şey kazanmıyor. Pazarcı bedava hamallık yapıyor. Hamallık yap bundan daha çok kazanırsın. Kendi ürettiklerini satan arkadaşlarımız da var. Geldiğimiz noktada bizim Bandırma halkına sebze meyve ulaştırmada sıkıntılarımız var. Açık semt pazarlarımız şu an kapalı. Biz oradaki vatandaşlarımıza hizmet götüremiyoruz. Hizmet götüremediğimizde de vatandaşlarımız marketlerde daha pahalıya alışveriş yapmak zorunda kalıyorlar. Bu konu hakkında bir an önce semt pazarlarının yeniden açılmasını talep ediyoruz. Böylece oradaki vatandaşlarımızın da daha ucuz sebze meyve yiyeceğini düşünüyoruz. Pazar yerimizde ne isterseniz var. Bizde poşet parası yok, küsurat yok, seç beğen al. Kalite derseniz her kaliteden mal var. Bir liraya da domates var mesela 5 liraya da var" dedi.

Alpsu: "Marketler bizim sattığımız çeşidi bulunduramaz ve satamazlar"

Her zaman marketlere kıyasla pazar yerlerinde fiyatların ucuz olduğunu ifade eden Bandırma Sebze, Meyve ve Balıkçılar Odası Başkanı Erkan Alpsu, "Her zaman için marketlere kıyasla pazar yerleri ucuzdur. Hiçbir zaman marketler bizim sattığımız çeşidi bulunduramaz ve satamazlar. Nerede marketler böyle taze yiyecekleri bulup satabilecekler. Pazar yerinde peynircilik yapan arkadaşlarımız var mesela. Onlarca çeşit peynir satıyorlar. Tadıyorsun, hoşuna giderse alıyorsun. 20 liraya da 50 liraya da peynir var. Köylülerimizin getirmiş olduğu her türlü ürün var burada. Kızılbacaktan tut, her türlü ota, yumurtasına kadar. Hiçbir marketi bizimle kıyaslayamazlar. Hem çeşit yönünden hem fiyat yönünden. Vatandaşların pazar yerine gelmeleri gerekiyor. Bu ucuzluğu, çeşit bolluğunu gelip görsünler. Marketler genelde bir üründe ucuzluk yapıyor ama hemen yanındaki başka bir ürüne fiyat farkı koyup onu dengeliyor. Biz de öyle bir şey yok. Beğendiğini gelip alıp gidiyorsun" dedi.

Atalay: "Bazı yayın organlarındaki haberler vatandaşlarda algı oluşturdu"

Bandırma Kapalı Pazar Yeri'nde pazarcılık yapan Şevket Atalay, özellikle pandemi döneminde bazı yayın organlarının sanki virüs pazar yerlerinden bulaşıyormuş gibi bir algı oluşturularak, vatandaşların pazar yerlerine gitmesini önlendiğini ifade ederek, "Yerinde ucuz olan bir ürün pazarda da ucuzdur. Yerinde fiyatı yükselen bir ürünün pazarda da fiyatı yükselir. Pahalı satan bir kesim varsa marketlerdir bana göre. Pazarlarda sebze meyve her zaman ucuz satılır. Biliyorsunuz Ekim ayı sonu Kasım ayı gibi pandemide hastalıklar yükseldi. Bu yükseliş başladığı zaman televizyonlar ve bazı basın yayın organlarında pazar yerlerinden uzak durulması şeklinde haberler yapıldı. Bu da insanlarda bir algı oluşturdu. Virüs sadece pazar yerlerinden yayılıyormuş gibi. Öyle olunca vatandaş pazar yerine gelmeye çekindi. Pazar yerlerinden virüs bulaşsaydı biz pazarcıyız ilk önce bize bulaşırdı. Allah'a şükür bizde daha vaka yok. Pazar yerleri bence en güvenli yerler. Havalandırma sistemimiz var. İnsanlar güvenle pazara gelip alışveriş yapabilirler. İnsanlarda pazarlardan virüs bulaşır diye bir algı oluşunca vatandaşlar da marketlere yöneldi. Tabi insanlar market market gezemediği için de kendisine en yakın marketten alışverişi yapıp evine dönüyor. Pandemiden önce özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımız önce gezip marketlerdeki fiyatları kıyaslardı hangi market ucuzsa ondan alışveriş yapardı. Şimdi insanlar gezemediği için hangi marketi bulurlarsa oraya girip pahalı da olsa alışverişlerini yapıyorlar. Pandemiden önce insanlar bizim fiyatlarımızla bile marketleri karşılaştırıp, sizde bu pahalı markette daha ucuz veya sizde bu ucuz markette daha pahalı şeklinde serzenişlerde bulunurlardı. Şimdi böyle bir durum kalmadı. Bizim fiyatlarımıza artık hiç itiraz yok. Vatandaş gelir, alışverişini yapıp gider" diye konuştu.

Yavaş: "Marketler kıstırdı koca Türkiye'yi istedikleri gibi fiyat uyguluyorlar"

Bandırma Kapalı Pazar Yeri'nde pazarcı esnafı olarak bulunan Nuri Yavaş ise, pazar yerinde bulunan çeşit bolluğunun marketlerde yer almadığına dikkati çekerek, "Fiyatlarımız çok uygun. Marketlerden daha aşağı bile satışlarımız var. Bizim pazarımızda çeşit boldur. Markette üç çeşit mal vardır biz de ise envaiçeşit mal bulunur. Bu yönüyle bile pazar tercih edilir. Markette 8 TL olan domates pazarda 3 TL. Vatandaşın buraya gelmesi lazım. Bana yakın diye markete giderse mecburen 8 TL'ye domatesi alır. Marketler kıstırdı koca Türkiye'yi istedikleri gibi fiyat uyguluyorlar. Bunda artık bizim yapacağımız bir şey yok. Bizde fiyatlar uygun. Türkiye'nin her yerinde semt pazarları açıkta ama Bandırma'da hepsini kapalı pazar yerine topladılar. Bence açık pazar yerlerinde virüs yayılmaz ya da daha az yayılır. Bandırma'da bütün pazar yerlerini bir yere toplayınca tabi vatandaş gelemiyor buraya kadar. Gidip marketten alışverişini yapıyor. Marketler de böyle olunca 8 TL'ye domates satar tabi" dedi.

Demir: "Marketlerde HES kodu sorulmuyor, ama pazar yerinde HES kodu soruluyor"

Kapalı Pazar Yeri'nin pazarcı esnafından Bahri Demir ise, kapalı pazar yerlerine girerken gerçekleştirilen HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü gibi uygulamaların her gün binlerce kişinin girdiği marketlerde yapılmadığını vurgulayarak, "Marketlere günde 1000-1500 kişi geliyor kimse HES kodu sormuyor. Pazar yerinde HES kodu soruyorlar. Marketler bütün ürünlerini dükkanın önüne yığıyor. Şekerden, çaydan, zeytinden kazanıyorlar. Gariban pazarcı ne yapsın. Pazarda aile boyu çalışanlar var, yanında eleman çalıştıran var. Ekmek parası kazanmak için geliyor buraya herkes. Bu işin önüne geçilmesi lazım. Adam marketin önüne yığmış malını vatandaş da ben buradan seçip giderim diyor. Pazar yerinde HES kodu soruyorsan markette de soracaksın" diye konuştu.