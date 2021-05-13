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(Özel) Plajlar ve sahiller bayramın birinci gününde boş kaldı

Balıkesir’in turizm beldelerinde Ramazan bayramının ilk günü özellikle sahiller ve plajların boş kaldı.

Balıkesir'in turizm beldelerinde Ramazan bayramının ilk günü özellikle sahiller ve plajların boş kaldı.


Balıkesir'in Edremit, Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde tam kapanma eşliğinde girilen Ramazan bayramında sahiller ve plajların boş kaldığı gözlendi. Tatil beldelerinde deniz suyu sıcaklığı 18 dereceye kadar çıkmasına rağmen vatandaşlar tam kapanmaya uydu. Bayramın ilk gününde boş kalan sahiller havadan görüntülendi.

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