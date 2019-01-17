(Özel) Poşetler ücretli olunca 47 yıllık mesleğinde zirve yaptı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 47 yıldır balık ağı, hamak ve alışveriş filesi üretimi yapan Ömür Aska, plastik poşetlerin ücretli olarak satılmaya başlanmasının ardından alışveriş filesine ilginin arttığını belirtti.

Ülke genelinde 1 Ocak itibarıyla başlayan ücretli poşet uygulaması birçok vatandaşı alternatif çözümler bulmaya itti. Bu çözümlerden biri de alışveriş filesi. 80'li yıllarda vatandaşlar tarafından oldukça yaygın olarak kullanılan ve birçok kişiye nostalji yaşatan alışveriş fileleri bugünlerde rağbet görmeye başladı.

Bandırma'da 1972 yılından bu yana hobi amacıyla balık ağı, hamak ve alışveriş filesi yapan 67 yaşındaki Ömür Aska, plastik poşetlerin ücretli olmasının ardından vatandaşların yavaş yavaş nostaljik olarak alışveriş filelerine dönüş yapmaya başladığını belirterek, "Emekli olduktan sonra kızıma yardımcı olmak için bu fileleri yapmaya başladım. Çocukluğumda vardı bu fileler. Anılarımızı yaşatalım dedik. Vatandaşlar gelip bakıyorlar, çocukluğumuzda vardı bunlar diyorlar" dedi.

Alışveriş filelerini kullandıkları malzemelerin pahalı olmasına karşın çok düşük bir kârla tanesini 7,5 liradan sattıklarını ifade eden Aska, "Vatandaşlar bu fiyatı bile pahalı buluyor. Başka şehirlerde 10-15 TL'ye verdiklerini duyduk. Bir tane fileyi 1,5 saatte üretiyoruz. Bir günde hiç başka işe bakmazsanız 4-5 tane yaparsınız" dedi.

1972 yılında yaşadığı Kocaeli'de bir balıkçıdan öğrendiği balık ağı örme sanatını geliştirerek bugünlere kadar hobi şeklinde üretim yaptığını ifade eden Aska, "Mekikten başlayarak, hamak, serpme ağ ve file örerek devam ediyorum" şeklinde konuştu.