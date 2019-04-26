(Özel) Ramazan çok sessiz geçecek

Balıkesir'de mahalle muhtarlarının davulculardan yüksek miktarda para istemesi üzerine isyan eden davulcular bu sene Ramazan'da tokmak bırakma kararı aldı. Genç Müzisyenler Derneği Başkanı Volkan Çekmeoğlu, “Birçok ilde para talep edilmiyor. Böyle devam edilecekse bizler davulun tokmaklarını bırakıp davulları asıp evde oturacağız. Bu Ramazan sessiz geçecek” dedi.

Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında yer alan, davul çalarak vatandaşları sahura uyandırma geleneği yüz yıllardır devam ediyor. Balıkesirli davulcular muhtarların yüksek miktarda para talep etmelerinden şikayet ederek bu yıl Ramazan'da tokmak bırakmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki hafta yetkililerle görüşüp birde protesto yürüyüşü düzenlemeyi düşünen davulcular, sıkıntının aşılmasını istiyor. Genç Müzisyenler Derneği Başkanı Volkan Çekmeoğlu yaptığı açıklamada, “Bizler profesyonel olarak müziğimizi icra ediyoruz. Bir hafta sonra Ramazanımız, davullarımızı görüyorsunuz. Ama bu davulcu arkadaşlarımızın şikayeti var. Mahallelerde aşırı şiddette para talep ediyorlar. Mahalle mahalle değişiyor. Hepsini bir yere koymuyorum örnek olacak para almayan mahalleler var. Muhtarlar aşırı para talep ediyor. Örnek olan mahallelerimiz de var. Gümüşçeşme, Vicdaniye, Akıncılar, Dumlupınar Mahallesi muhtarımız para almıyor. 3 bin liradan 8 bin liraya kadar yüksek meblağlarda para isteyen var. Ramazan gelince akla ne gelir? Bir pide, iki hurma olmazsa olmazı Ramazan'ın davulu. Davul da dengi denginedir. Davul çalmanın da bir usulü vardır. Müzisyen arkadaşlar davula çıktığı zaman dengi dengine aheste aheste vurduğun zaman birde mani okuduğun zaman tadına doyum olmaz Ramazan'ın. Bu yüksek meblağlardaki paralardan lütfen vazgeçelim. Bu kardeşlerimiz davula vuracak ki bu adamlar ekmek kazanacak. Birçok ilde para talep edilmiyor. Böyle devam edilecekse bizler davulun tokmaklarını bırakıp davulları asıp evde oturacağız. Bu Ramazan sessiz geçecek” dedi.

"Klimayı getir Ramazan davulunu çal"

Dinkçiler Mahallesi Müzisyenler Derneği Başkanı İsmail Kandıralı ise “Mahalle muhtarları dernek başkanı Mustafa Aygün bazı şeylerin farkında değil ama bazı şeylerin bilinmesi gerekiyor. Çünkü üyeleri çok fahiş fiyatlarla Ramazan davulu çalan arkadaşlarımızdan yüksek miktarda paralar istiyorlar. Mesela Plevne Mahallesi'nde 3,5-4 bin lira, bir klima parası veya klimayı getir Ramazan davulu çal. Biz zaten 150 liraya çeyize sünnete giden insanlarız. 2 bin lira 5 bin lira nasıl bulacağız da bunları, biz klima alacağız para vereceğiz. 5 bin- 8 bin lira 12 bin lira alan var. Ben Dumlupınar'da birde onun yanında Karaoğlan Mahallesi var orada çalıyorum. Ben bin lira dahi muhtarlarıma vermedim. Bana ve diğer arkadaşlarıma yardım etmek istiyorlar ama diğer muhtar abilerimiz bizim ekmeğimizi elimizden almak gibi bir şey yani. Çünkü biz bu iş için yaratılmışız, başka iş yapamayız. Sütlüce Mahallesi 2 bin liraya anlaşmıştır. Bin lirasını alacak veya aldı bin lirasını da ayın 15 gibi alacak. Aynı şekilde 52 evler, Bahçelievler, Sakarya, Toygar 8 bin on bin lira. Biz bu fiyatları versek Ramazan'da alırız çoluk çocuğumuzu tatile gideriz. Oraya 8 bin lira verdikten sonra davul nasıl çalacağım ben. Zaten aldığımız paralar bir lira koyuyorlar zarfın içine. Biz davulumuzu alıyoruz çalıyoruz bismillah diyerek çıkıyoruz yollara. Bunun köpeği var, hırsızı, balicisi var” şeklinde konuştu.

“Roman'dan terörist, vatan haini çıkmaz”

Ramazan'ın sessiz geçeceğine dikkat çeken Kandıralı, “Simitçi börekçi gelecek bu işi hiç bilmeyen bir adam 4 bin lira verecek benim yıllardan beri çaldığım mahalleyi alacak. Mani söylemesini çalmasını bilmiyor. Muhtarlarımıza rica ederek söylüyorum kimsenin kalbi kırılmadan buradan Yücel Yılmaz başkanımıza da sesleniyorum işi bilenler müzisyenler bu işi yapsın. Yücel Yılmaz başkanımızdan rica ediyoruz encümen üyelerimizle otursunlar düşünsünler. Vatanımıza milletimize bağlı insanlarız, Roman'dan terörist, vatan haini çıkmaz. Bizim ekmeğimizi versinler bu Ramazan sessiz geçmesin” dedi.