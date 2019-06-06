(Özel) Romanların hayatı ile İtalya'da yarışacaklar

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Roman vatandaşların hayatlarını konu alan kısa film, İtalya'nın Cefal Film Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Bandırma'da Roman vatandaşların ağırlıklı olarak yaşadığı Çınarlı Mahallesi'nde ikamet eden Eyüp Demirezen ve Harun Sağlam'ın çektiği "Nefes" adlı kısa film İtalya'nın Palermo kentinde düzenlenen Film Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Mahallede yaşayan Roman vatandaşların geçtiğimiz yıllarda yapılan toplu konutlara taşınmalarının ardından bozulan hayat tarzlarını konu alan 5 dakikalık kısa filmi ve çekim sürecini İHA'ya anlatan filmin senaristi Eyüp Demirezen, "Türkiye'deki Romanlar üzerine devlet politikalarını yakından takip ediyorum. Bir çok toplantı ve çalıştaylara katıldım. Romanların kentsel dönüşüm ile nelere maruz kaldıklarını ve sosyal hayatlarında nelerin değiştiğini analiz ettik. Kentsel dönüşümle ilgili Romanların olgusunu bir kısa filmle ekranlara taşımak istedik. Böyle bir senaryo yazdık. Durumu anlattık. İtalya'daki Cefal Festivali'nde değerlendirdik. Burada bir dönüşümün kötü olduğunu söylemiyoruz. Bireylerde oluşturduğu etkiyi ön plana çıkarıyoruz. Kentsel dönüşümden önce sosyal dönüşümün nasıl yakalandığını anlatmak istedik. Roman mahallelerinde olan mahalle olgusu beton bloklarda aynı olguyu veriyor mu? Şehrin kenarlarında olmak ve şehrin merkezinde olmak. Beton yapıların insana kattığı duyguyu bir Roman olarak gezip gördüm. Bir tiyatro oyunu da yazdık bu konuyla ilgili. Bu çalışma son olmayacak. Romanların sorunlarını sanatla ve edebiyatla aktarmaya çalışıyoruz. Türkiye'den bizim filmimizin seçilmesi bizim için onur verici birşey. Yıllarca mahallesinde yaşayan bir kişinin şehrin kenarındaki bir yerde yaşamına devam etmesi, engelli olmasının verdiği zorlukları anlatmaya çalıştık. İnşallah bir sonraki çalışmaya referans olur ve nefesler çoğalır"dedi.

Romanların toplu konutlara taşınması ardından hayatlarında meydana gelen değişiklikleri konu alan filmin yönetmeni Harun Sağlam ise, " Film Roman mahallesinde geleneksel denebilecek bir Roman Mahallesi'nde yaşayan bir adamın kentsel dönüşüm ve farklı sebeplerden dolayı mahallesinden farklı bir yere yerleşmesini ve orada yaşadığı sıkıntıları anlatan bir film. Filmimizin senaristi Eyüp Demirezen bana projeden ve filmin çekileceği alanlardan bahsetti. Oturup bir senaryo yazdık ve çalışmalara başladık. Tam kafamızdakini çekme şansımız olmadı. Doğal ortamlarda çekim yaptık. Bir set ekibimiz yoktu. Olabildiğince hızlı bir şekilde çektik. Bu şekilde olduğunda da film başarı gösterdi. İtalya'daki festivalde izleneceğini düşünüyoruz. Süre olarak 5 dakikalık bir film. Filmin bir oyuncusu var, o da Mehmet Biricik. Diğer kısımlarında mahallenin güncel halinden oluşuyor film. Filmde oynayan Mehmet Biricik bir süre sonra vefat etti" diye konuştu.