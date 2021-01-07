(Özel) Sıcak havalar hamsi fiyatlarını vurdu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde giden hava sıcaklıkları Marmara hamsinin fiyatını arttırdı. Karadeniz hamsisinin kilosu 15 lira iken Marmara hamsisi 35 liradan alıcı buluyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'nde tezgahlardaki balık çeşitliliği mevsim normallerin üzerinde seyreden sıcaklıktan dolayı başka yerlere göç ediyor. Balıkçılar, havaların normalleşmesiyle birlikte balık fiyatlarının normale döneceğini belirtiyor.

Balıkçı Barış Yıldız, “Bandırma'mızda yerli hamsi az çıktığından dolayı fiyatlar yüksek seviyelerdedir. Yerli hamsinin kilosu 35 lira. Karadeniz hamsisi biraz daha bol olduğu için kilosu 15 lira ancak bizim yerli hamsiye göre boyları çok küçük. Tezgahlarımızda mevsimi bitmek üzere olan çinakop kilosu 80 lira, tekir balığımız kilosu 35 liradan, istavrit balığı kilosu 25 lira, sardalye kilosu 20 liradan alıcı buluyor. Hafta sonları marketler gibi saat 10.00-17.00 saatleri bizler de açığız. Gelemeyen vatandaşlarımıza evlere servislerimiz mevcut" dedi.

Balıkçı Metin Çokgezenler de fiyatlara değindi. Çokgezenler, “Karadeniz'de tutulan balık ufak, Marmara Körfezi'nde tutulan balıklar ona nazaran büyükler. Karadeniz'de hamsi 15 lira, burada 35 lira olmasının nedenini söyleyeyim, hava mevsim normallerinin üzerinde gidiyor. Deniz üzerinde salya var. Balıklar bu salyadan kaçtıkları için teknelerimiz az balık tutuyor. Çok fazla talep olduğu için fiyatlar yüksek gitmektedir. Havalar yağmur yapıp, denizlerimizde poyraz estiği sürece fiyatlar normale dönecektir. Bu durumlardan dolayı fiyatlar gayet normal seviyelerindedir. Vatandaşlarımız bu fiyatlardan oldukça şikayetçi, bu fiyatlar bu şekilde kalmayacaktır. Bunun yanında küresel ısınma ve iklim değişikliğinin çok büyük etkisi var. Havalar yağmur yapmaya başlarsa balıklar biraz daha ucuzlayacaktır” dedi.