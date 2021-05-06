(Özel) Tam kapanma sürüyor, ekonomide çarklar dönüyor

Tüm Türkiye'de pandemi dolayısıyla uygulanan tam kapanma süreci devam ederken, ekonomide ise çarklar dönmeye devam ediyor. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde tüm fabrikalar üretime devam ederken, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, süreci "Ekonomide çarklar dönüyor" sözü ile özetledi.

Covid-19 pandemisine karşın ülke genelinde uygulanan tam kapanma süreci devam ederken, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim sürüyor. Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, "Balıkesir'de çeşitli sanayi kollarında odamıza kayıtlı 943 firma bulunmaktadır. 800'e yakın firmamız faaliyetini sürdürmekte ve bu firmalarda 42 bin civarında çalışan istihdam edilmektedir. Tarımın geniş bir alana yayılması ve çeşitli olmasından dolayı, Balıkesir'de tarıma dayalı sanayi son derece gelişmiştir. Balıkesir ekonomisinde un, yem, zeytin, zeytinyağı, salça, konserve, bitkisel yağ üretiminin yeri büyük olup, beyaz ve kırmızı et, tavukçuluk, yumurta başta olmak üzere, süt ve süt mamulleri sektörleri de önemli yer tutmaktadır. İlimizdeki sanayi kuruluşlarını yaklaşık yüzde 35'i gıda sektöründe üretim gerçekleştiren firmalardan oluşmaktadır" dedi.

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nin yatırımcı tarafından da değer gördüğünü dile getiren Başkan Yarış, "Organize Sanayi Bölgesi'ne yapılan yatırımlar sayesinde, 2017 yılında en fazla yatırım yapılan il olmuştur. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi 125 fabrika ve 15 bine yakın çalışanı ile üretim ve istihdamın en önemli merkezi haline gelmiştir. Doluluk oranının yüzde 100 olduğu BALOSB'de, üç etap halinde 1.5 kat genişletilecek kamulaştırma süreci başlamıştır. 156 ha büyüklüğündeki tahsislerine başlanılan 1. Etap sanayi parseli 2020 yılı sonunda yatırım için sanayicimize sunulmuştur. Ayrıca fabrikaların nitelikli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yanı sıra Mesleki Teknik Eğitim Merkezi kurulmuştur. Ticaret Odamız, Ticaret Borsamız ile birlikte gelecek yıldan itibaren 135 öğrencimize burs imkanı sağlayarak meslek lisemizdeki öğrencilerimize katkıda bulunacağız" dedi.

Başkan Yarış sözlerini şöyle sürdürdü:

"2020 yılında sanayicimiz de pandemi ile beraber bazı sıkıntılar yaşadı. 2021 ile beraber bunları geride bırakmaya başladık, toparlanma başladı. İhracat yapan sanayicide bu kendini daha hızlı gösterdi. Sanayicimiz görevinin başında, kapatan ya da ara veren yok. Ekonomide çarklar dönüyor" dedi.

Mobilya sektörü üretiyor

Balıkesir OSB'de yer alan 125 fabrikadan birisi olan Baymob mobilya fabrikasında ise üretim bantlarının tamamı çalışıyor. Fabrika sahibi Metin Baykan, "Bizim kısıtlama ile alakalı bir sıkıntımız olmadı. Gerekli izinleri alarak tam kapasite ile çalıştık, devam da ediyoruz. Fabrikamızda kısıtlama kurallarına dikkat etmeye çalışıyoruz. Maske-mesafe ve tedbiri elden bırakmıyoruz. Tam kapanma ya da kısıtlama süreci ile ilgili bir problemle karşılaşmadık şu ana kadar. Yurt dışında bayilerimiz var. Yaklaşık 12 ülke ile çalışıyoruz. Türkiye'nin de dörtte ikisine ürünlerimizi gönderiyoruz" şeklinde konuştu.

Nisan rekoru

Öte yandan, Nisan ayı ihracat rakamları ile Balıkesir'de en yüksek ihracat rekoru da kırıldı. Alınan bilgiye göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yayınlanan Nisan ayı ihracat rakamları incelendiğinde Balıkesir, 66 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek geçtiğimiz yıl Nisan ayına kıyasla yüzde 32 artış sağladı. Bu, tüm zamanların en yüksek Nisan ayı ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti. Pandemi, küresel ekonomideki daralma, konteyner ve ham maddedeki yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ihracatta rekor kırılması iş dünyasında sevinçle karşılandı.