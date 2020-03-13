(Özel) Tarihin bilinen en eski dezenfektanı virüsle savaşta yerini aldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sabun üreticileri ihtiyaca cevap vermek için yoğun bir mesai harcıyorlar.

Dünya çapında yayılan ve son olarak Türkiye'de de görülen korona virüs, temizlik ürünleri ve dezenfektan maddelere olan ilgiyi artırdı. Uzmanların özellikle sabun ile bol bol el ve yüzün yıkanması gerektiğini vurgulaması üzerine tarihin bilinen en eski dezenfektanı olarak bilinen zeytinyağı sabuna da ilgi arttı. Zeytinyağı ve zeytinyağı sabunu üreticisi ve satıcısı Zafer Soykara, “Bu günlerde aşırı talep var. Daha doğrusu bu korona virüsü sonrasında ciddi bir talep oluştu. Gelen müşterilerin birçoğu artık sabun almaya başladı. İhtiyaca cevap verebiliyoruz. Ama esasında biraz hazırlıksız yakalandık. Talebe cevap vermek için stoklarımızı çoğalttık” dedi.

Doğal olması ve yüksek kir tutucu özelliği ile dikkat çeken zeytinyağı sabunu hakkında bilgi veren Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mücahit Kıvrak ise, “Zeytinyağı sabunu, zeytinyağı doğal olarak tekli doymamış yağlara sahiptir. Bu yüzden tekli doymamış yağların özelliği, sabunun temizleme gücünü daha çok artırmaktadır. Zeytinyağı sabunu elinizdeki kire direkt olarak yapışır. Doymamış olduğu için de o kiri oradan söküp alıp sizin üzerinizden dışarıya çıkmasını sağlıyor. Aynı zamanda içinde gliserin olduğu için zeytinyağlı sabunlar elinizi yumuşatarak, herhangi bir şekilde cildinize zarar vermeden temizliğini yapıyor. Sıklık ile kullanıldığında herhangi bir şekilde elinizde yan etkiye sebebiyet vermiyor" diye konuştu.