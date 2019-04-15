(Özel) Türk boksör Belçika'da darp edildi

Balıkesirli Boksör Enes Refik Çiftçi Hollanda'daki hazırlık maçı için gittiği Belçika'da polis tarafından darp edildiği iddiasıyla savcılığa başvurdu.

Birçok kez yurt dışına bordo pasaportuyla çıkmasına rağmen sıkıntı yaşamadığını belirten Balıkesirli boksör Enes Refik Çiftçi, Belçika Charleori Havalimanı'nda gri pasaportu olduğu için gözaltına alındığını ve ülkeden sınır dışı edildiğini ileri sürdü. Avukatıyla birlikte İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuşan Boksör Enes Refik Çiftçi, yaşanan olayı siyasi olarak nitelendirdiğini belirtirken, yetkililerden de yardım istedi. Çiftçi'nin avukatı Fatih Erkol ise müvekkilinin Belçika polisi tarafından darp edildiğini ve uygulanan kötü muamele neticesinde olayı yargıya taşıdıklarını ifade etti.

"Gri pasaport nedeniyle gözaltına alınıp sınır dışı edildim”

Boks sporunda birçok başarıya imza attığını söyleyen Balıkesirli boksör Enes Refik Çiftçi, Belçika'da kendisine kötü muamele edildiğini ileri sürerek, “Şimdiye kadar üç kez Türkiye Şampiyonu oldum, yurt dışına defalarca giriş çıkış yaptım. 13 Nisan'da Hollanda Amsterdam'da yapılacak hazırlık maçı için Brüksel Charleori Havalimanı'na indim. Orada menajerimle birlikte buluşup, karayoluyla Amsterdam'a gidip, ardından maça katılacaktık. Fakat Charleori Havalimanı'nda gri pasaportumla birlikte giriş yaptığım zaman beni ülkeye almadılar. Ardından gözaltına alıp 24 saat sığınmacıların bulunduğu yerde tutarak kafesli araçlarla transfer ederek tekrar kendi ülkeme geri gönderdiler, beni sınır dışı ettiler. Bu süre zarfında çeşitli darp olayları oldu. Bununla ilgili Balıkesir'e geldikten sonra hastaneden darp raporu aldıktan sonra olayı gerekli yerlere suç duyurusunda bulunduk. Bu olay benden çok ülkemle alakalı bir olay olduğunu düşünüyorum. Kendime ait bordo pasaportla Belçika'ya giriş-çıkış yaptığım zaman herhangi problem olmadı şimdiye kadar. Bu olayın gri pasaport nedeniyle yaşandığını düşünüyorum. Bu olay tamamen benden çok siyasi bir olaydır. Bununla ilgili yetki ve görevli büyüklerimin müdahalelerini bekliyorum. Aynı zamanda bir sonraki çıkacağım maçlar için de bana destek vermelerini ve yurt dışına giriş-çıkışlarda bir daha böyle bir olay yaşanmaması için katkıda bulunmalarını önemle rica ediyorum. Belçika'da gözaltına alındıktan sonra bana ne içeriden ne de dışarıdan haber geldi. Bunun yanında benim de kimseye haber vermeme imkan olmadı. Telefonum, cüzdanım, kıymetli eşyalarımın hepsi alındı. Olayın tehlikeli bir hale geldiğini hissettiğim anda sadece menajerim Cebrail Kaşkaya'ya mesaj attım. Ardından telefonla olan bağım komple kesildiği için hiçbir yetkiliye ulaşamadım” dedi.

"Sahada kazanıp masa başında kaybetmekten bıktık”

Boksör Enes Refik Çiftçi'nin avukatı Fatih Erkol da Belçika'da yaşanan olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, “Belçika'da 11 Nisan'da başımıza çok tatsız bir olay meydana geldi. Boksörümüz Belçika Polisi tarafından havaalanında gözaltına alınıp, 24 saat gözaltında tutuldu. Kendisine darp, psikolojik işkence ve her çeşit şiddet uygulanmıştır. Kendisi Türkiye'ye döner dönmez ben aldım ve Kuvayı Milliye Polis Karakoluna gidip Belçika polisi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Polis karakolunun hastaneye sevk etmesi üzerine de Devlet Hastanesinden uğradığı darp ile ilgili rapor almış bulunmaktayız. Kendisi Türk vatandaşı olduğu için, Türk vatandaşına kanunen dünyanın neresinde olursa olsun işlenen suçlarda bizim ülkemizin yargı yetkisi vardır. Bu nedenle umuyoruz ki olay savcılığımıza intikal etmiş durumdadır ve Belçika polisi hakkında gerekli kamu davası açılacaktır. Tamamen bunun takipçisi olacağız. Boksörümüz orada uğradığı haksız muamele sonucu maalesef grip olarak hastalığa da yakalanmıştır. Kendisi çok başarılı bir boksördür. Bilindiği üzere yeni profesyonel olmuştur. Yaptığı profesyonel maçların ilk beşini nakavtla kazanmış, daha sonra altıncı maçındaysa dünya şampiyonunun kendisinden kemer maçı teklifi gelmiştir. Orada da baştan sona üstün götürdüğü maçı altıncı rauntta omuzunun sakatlanması nedeniyle kaybetmiştir. Biz artık millet olarak böyle sahada kazanıp, masa başında kaybetmekten bıktık. Lütfen, yetkililerimize buradan sesleniyoruz; bu kadar başarılı, önü açık boksörümüzün bu şekilde ayak oyunlarıyla mağlup ve zaferlerden mahrum kalmasının önüne geçilmesini talep ediyoruz. 25 Nisan'da yine kendisinin Belçika'da maçı bulunmaktadır. Buradan Belçika'daki Türk Konsolosluğumuza sesleniyoruz; lütfen boksörümüze orada sahip çıkın. Bu değerli boksörümüz oraya sadece karşılaşma, müsabaka için gitmektedir. Gri pasaport sahibidir. Belçika Hükümeti gri pasaporta vize uygulamamaktadır. Hukuki süreçle ilgili olarak şunu da söyleyeceğim; bu olan olaydan dolayı Belçika makamları hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine de başvuruda bulunacağız” diye konuştu.

"Oğlum çok başarılı bir sporcu”

Enes Çiftçi'nin antrenörü ve babası Resul Çiftçi de oğlunun boks sporunda gelecek vadeden bir sporcu olduğunu belirterek, “Enes'in hem antrenörü, hem de babasıyım. Enes miniklerde, yıldızlarda, gençlerde hem de büyüklerde her branşta çok başarılı bir sporcu. Yaptığı işlerde Türkiye'ye çok güzel madalyalar getirdi. Son zamanlarda yaptığı başarılarda basınımız tarafından iyi bir şekilde takip ediliyordu. Her yaş grubunda başarılı olmuş bir sporcumuzun devlet tarafından desteklenmesi gerekir. Biz elimizden geldiğince destek oluyoruz. Sporcumuz gelecekte çok daha başarılı dereceler elde edecek. Yapılacak olan küçük katkılarla büyük başarıları ülkemize getireceğiz” ifadelerini kullandı.