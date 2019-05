(Özel) Üç ayaklı şampiyon

Veterinerlik Fakültesi, ‘Bilimsel Farkındalık ve Gelişim Topluluğu' ile “Veteriner Hekim Topluluğu” tarafından düzenlenen Kedi Güzellik Yarışmasına ilgi büyük oldu. Yarışmada tek ayağı olmayan Mırmır isimli kedi, en güçlü kedi unvanını aldı.

Üniversitenin Çağış'taki Kampusunda düzenlenen Kedi Güzellik Yarışmasına toplam 35 farklı ırktan kedi yarıştı. Jürinin oldukça zorlandığı yarışmada dereceye giren kedilere sertifika ile ödüller verildi. Yarışmaya Aslı Berfu Özturallı isimli Veterinerlik Fakültesi öğrencisi tek ayağı olmayan Mırmır isimli kedi ile katıldı. Ampute kedi Mırmır yarışmada ‘en güçlü' kedi seçilerek gönüllerin şampiyonu oldu.

Dereceye giren kediler ödüllendirildi

Bu yıl Balıkesir Üniversitesi'nde ilk kez düzenlenen Kedi Güzellik Yarışması renkli görüntülere sahne oldu. 35 ayrı cins kedinin yer aldığı yarışmada 25 numaralı aday Mayonez isimli kedi 48 puanla birinci olurken, 24 numaralı aday Smokey isimli kedi 45 puanla ikinci, 20 numaralı aday Medellin isimli kedi ise 43 puanla üçüncü oldu. Dereceye giren kedilere ödüllerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş ve yardımcıları ile Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hüdayi Tanrıkulu tarafından verildi.

Kedi yarışmacıların en'leri seçildi

Jüri üyeleri yaptıkları değerlendirmenin ardından yarışmaya katılan kedilerin en'lerini de seçti. Yarışmaya katılan kedilerin özellikle göz önüne alınarak en ürkek, en meraklı, en obur, en heyecanlı, en ponçik, en korkak, en geveze, en uysal, en minik, en asabi, en narin, en podyumluk, en somurtkan, en anaç, en şirin, en hanım kedi gibi derecelendirmelerde bulunuldu.

Kedi isimleri çok beğenildi

Balıkesir Üniversitesinde gerçekleştirilen kedi güzellik yarışmasına katılan kedilerin isimleri de dikkat çekti. Hayvan severler evlerinde besledikleri kedilere, Gırgırsu, Mırmırcan, Dori, Alex, James, Pars, Loki, Muz, Suzi, Tomas, Gandi, Totti, Kızım, Contes, Rengar, Leo, Vanilya, Medellin, Atel, Panter, Yelda, Smokey, Mayonez, Şirine, Ekder, Sakız gibi isimler verdikleri görüldü.

Dekan Ziya İlhan: “Hayvanlar bizlerin can dostu”

Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ziya İlhan, “Veteriner Fakültesi Dekanı olarak yaklaşık 2 yıldır görev yapmaktayım. Bilindiği gibi farklı illerde hayvanlara yönelik çeşitli güzellik yarışmaları yapılmaktadır. Uzun süredir böyle bir yarışmanın yapılması için bizde de düşünce vardı. Fakat bunu hızlandıran kendi öğrenci grubumuz oldu. Hayvanlar bizlerin can dostu. Onlar yaşamımızın her noktasında bizlere, hayata daha olumlu bakma adına katkı sağlıyorlar. Toplumumuza da güzel olan; son dönemde hayvanlara olan ilgi ve sevgi memnuniyet verici düzeyde artmaktadır. Bunu görmekten veteriner hekim olarak bizler de mutlu oluyoruz. Organizasyonu Çağış Kampusu içerisinde yapmaya çalıştık. Bu ilk olması hasebiyle bazı eksiklikler olabilir. Burada katılımcılardan hoşgörü bekliyoruz. İleriki yıllarda bunun daha güzel organizasyonlar şeklinde devam etmesini umuyoruz. Ben saygıdeğer hayvan sahiplerinden, hayvanlarının aşılanmasına yönelik daha duyarlı olmalarını rica ediyorum. Bazı hastalıklar hayvanlardan insanlara bulaşabiliyor. Bu konuda belirli bir bilinçlilik var. Aşı çok önemli. Aşı hayatın her aşamasında gerek hayvan sağlığı, gerek insan sağlığı için önemli. Zaten tek tip sağlık konsepti diye bir algı var. Bu algı da yavaş yavaş toplumumuzda oluşmakta., Kısacası; insan sağlığı için hayvan sağlığı çok önemli.”

Yarışmaya katılan Aslı Berfu, Özturallı kedisi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Veterinerlik son sınıf öğrencisiyim. Mırmır'ı okula geldiğinde araba çiğnemişti. Ayağını kurtaramadık. Onu almak zorunda kaldık. Aldıktan sonra da sokağa dönmesin diye sahiplendik Mırmır'ı. Şu anda 1 yaşında ve 5 kilo ağırlığında. Mırmır'ın ayağının birinin olmaması ona hiç engel değil. Gayet mutlu ve hareketli bir kedi. Dört ayağı olsaydı muhtemelen bizi mahvedecekti. Evin içinde atlıyor, hopluyor, zıplıyor, her hareketi yapabiliyor. Dört ayaklı bir hayvandan farkı yok” diye konuştu. Yarışmaya en şade kedi seçilen Totti isimli kedisiyle katılan Can Özcan ise yaptığı açıklamada, “Kedimin ismi Totti, 1,5 yaşında ve 4 kilodan fazla ağırlığı var. Totti bir arkadaşımın kedisiydi. Küçükken bakamadı, ben de ondan aldım. 3 aylıktan itibaren benimle beraber. Oyun oynamayı çok seviyor. En çok sevdiği de su, banyo yapmaya bayılır. Kedim çok sakin ruhlu bir hayvan. Evde öyle yukarılara falan çıkmaz, masaların üstüne çıkma gibi bir huyu yoktur. Açıkçası çok yılışık bir hayvan değil, insanları çok rahatsız etmiyor. O yüzden ev ortamında çok iyi” ifadelerini kullandı.

Veterinerlik Fakültesi öğrencisi Ahmet Cemil Türkmen de, Leo isimli kedisiyle en minik kedi ödülünü aldı. Türkmen yaptığı açıklamada, “Kedim aslında bir sokak kedisi ama çok oyuncu bir kedi. Hiç rahat durmuyor gördüğünüz gibi. Annesini kızgınlık döneminde sokağa bıraktık, geri geldiğinde de yanında bunun gibi dört tane daha yavru çıktı. Sanırım yarışmanın en küçük kedisi kendisi, 2,5 aylık. Evde tek kalıyordum. Bu kediyi aldığımda, yeni ev arkadaşım oldu. Stresimi kedimle atıyorum. Evde birlikte oynuyoruz. Biraz vücudumu çiziyor ama o da yavru olduğundan bunu yapıyor. Ama yine de hiç dert değil. Sonuçta bizim dostumuz bunlar. Yani sokakta gördüğümüz hayvanları beslemeliyiz, sevmeliyiz” diye konuştu.