(Özel) Ünlü şef, 'bulgogi' ile öğrencileri tanıştırdı

Özata'nın yaptığı Güney Kore'nin en ünlü yemeklerinden 'bulgogi', öğrenciler ve akademisyenler tarafından çok beğenildi.

Balıkesir Üniversitesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, öğrencileri ünlü şeflerle buluşturmaya devam ediyor. Aynı zamanda bir akademisyen olan Türkiye'nin ismini uluslararasında duyurmuş şef Esat Özata, mesleki bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Ünlü şef Esat Özata konuk olduğu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde öğrencilere çeşitli sosların yapımı hakkında bilgiler verirken, öğrencilere rizotto yapımı ile birlikte Güney Kore'nin en ünlü yemeklerinden bulgogi yemeğinin yapımını gösterdi. Esat Özata en son olarak da erişteli, tavuklu, sebzeli çorba yaparak öğrencilere bilgilerini aktardı. Özata öğrencilerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bugün Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mutfağındayız. Mutfağımız hazır. Öğrencilerin de istekleri, öğrencilerin gayretleri oldukça başarılı. Zaten Türkiye'deki mezunlara baktığımız vakit Balıkesir Üniversitesi'nin yeri çok çok ayrı. Bugün çok keyifli hem sosların yanı sıra dünya mutfaklarından örnekler vereceğiz” diye konuştu.

"Türk mutfağı için yapacak çok şeyimiz var"

Esat Özata etkinlik sonunda ise yaptıkları çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Yine Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencileriyle harika bir gün geçirdik. Burada temel soslardan bahsettik. Kahverengi fontlardan, kahverengi et sularından, beşamel sos ve türevlerinden, mayonez ve türevlerinden bahsettik. Çok güzel bir çorba yaptık. Arkasından da biraz uzaklara gittik, Güney Kore'nin en önemli yemeklerinden bir tanesi bulgoginin yapımını gösterdik öğrencilere. Öğrencilerin ilgi, alakası, soruları çok hoşuma gitti. Çok keyifli bir gün geçirdim. Tabi ki mutfaklar çok evrensel konular, yani gelişen, her şeyde olduğu gibi mutfaklarda çok gelişen temalar var diyebilirim. Türk mutfağı da bunlar için çok önemli bir noktada. Türk mutfağı için daha yapacak çok şeyimiz var. Biz akademisyenler olarak, şefler olarak, yetişen öğrenciler olarak Türk mutfağını böyle Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencileriyle çok daha iyi yerlere getireceğimize adım kadar eminim. O yüzden her şey Türk mutfağı için diyorum.”

"Sektörel bilgileri aldık"

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Gülsultan Çakır ise düzenlenen etkinliğin kendileri için çok bilgilendirici olduğunu söyleyerek, “Bugünkü workshopumuzda Esat Özata bizimle beraberdi. Kendisi sektörün mutfağının önemli şeflerinden biri ve kendisi ayrıca Beykent Üniversitesinde hocalık yapıyor. Kendisi engin bilgilerini, tecrübelerini bizlerle paylaştı. Çok eğitici oluyor her zaman geldiği gibi. Önemli olan okuldaki teorik bilgilerin yanında sektör bilgileri, sektör terimleri, sektörde kullanılan araçlar ve gereçler hakkında bilgi vermesi hepimize özellikle çok fazla bilgi akışı sağlıyor. Bu yüzden kendisine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok eğitici, öğretici oldu” diye konuştu.

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Berrin Zeynep Uçan ise etkinlikle ilgili olarak, “Bize beş temel sosun yapımının inceliklerinden bahsetti. Sosların yapımındaki yöntem farklılıklarını daha farklı yöntemlerden olduğunu bahsetti ve bu çok ciddi anlamda benim için büyük bir kazanım oldu. Çünkü çok daha farklı yapıldığını biliyorduk. Bunun dışında mutfağın sınırlarının olmadığını bize göstermiş oldu” dedi.

"Sektörün en iyilerini öğrencilerimizle buluşturuyoruz"

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Düriye Bozok da bu tür etkinlikleri imkanlar doğrultusunda her zaman düzenlemeye gayret göstereceklerini belirterek, “2014 yılından itibaren biz bu bölümde öğrenci yetiştirmeye gayret ediyoruz ve mümkün olduğunca da sektörde bu konuda gerçekten çok iyi isimler olduğunu bildiğimiz şeflerimizle, güzel başarılarına şahit olduğumuz şeflerimizle onları buluşturmaya gayret ediyoruz. Amacımız tabi ki öğrencilerimize mümkün olduğumuz imkanlarımız ölçüsünde hem teorik hem de uygulamalı eğitimi birlikte verebilmek. Burada oldukları için ben çok mutluyum, öğrencilerimiz çok ilgililer, çok açlar her şeyi öğrenmek istiyorlar. Bu konuda da biz elimizden geldiğince onlara destek vermeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.