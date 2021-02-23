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(Özel) Zeytin ağacının soğuk havaya da ihtiyacı var

Kar yağışı ve soğuk havaların etkisini kaybettiği Edremit Körfezi’nde zeytinlerin soğuklama ihtiyacı hakkında bilgi veren Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, “Zeytinin vernelizasyon dediğimiz soğuklama süresine ihtiyacı vardır” dedi.

Kar yağışı ve soğuk havaların etkisini kaybettiği Edremit Körfezi'nde zeytinlerin soğuklama ihtiyacı hakkında bilgi veren Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, “Zeytinin vernelizasyon dediğimiz soğuklama süresine ihtiyacı vardır” dedi.


Zeytinlerin daha verimli ve kaliteli olması için vernelizasyon süresine dikkat çeken Zeytin Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, “Zeytinin vernelizasyon dediğimiz soğuklama süresine ihtiyacı vardır. Bunlar 500 saat ile bin saat arasında değişir. Bu zeytinlerde, özellikle bizim bölgemizde olan zeytin ağaçları, bin saate kadar soğuklamaya ihtiyaç duyar. Süreç kar yağışıyla birlikte hem aşağıya doğru düşer, hem de şiddeti arttıkça daha iyi bir uyku moduna geçer zeytin ağacı. Bu uyku ile birlikte ağaç daha iyi dinlenir. Dinlenmiş ağacın daha iyi sürgünü ve daha çok çiçeği ve meyve tutumu gerçekleşir. Bu anlamda kar yağışının vernelizasyona, zeytinin dinlenmesine de olumlu etkisi olmaktadır” dedi.

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