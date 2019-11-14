(Özel) Zeytin yağında doğru bildiğimiz yanlışlar

Doğru bildiğiniz yanlışlar sizi yanıltabilir. Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksük Okulu Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak “Zeytin yağının rengi kalite kriteri değildir. Zeytin yağının donma sıcaklığı kalite kriteri değildir” dedi.

Balıkesir'in dünyaca ünlü zeytin ve zeytin yağı üretim merkezlerinden birisi olan Edremit Körfezinde hasat tüm hızıyla devam ederken “Tüketici kaliteli zeytinyağına nasıl anlar?” sorusuna Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak cevap verdi.

Mücahit Kıvrak “Tüketicilerimizde aldıkları yağların tadına ve kokusuna evde bakabilirler. Zeytin yağı evlerde beklediği zaman, özellikle ağzı açık beklediği zaman kalite kayıplarına uğruyor. Kalite kayıplarına uğradığı için de evlerde özellikle bekleme esnasında mutlaka ve mutlaka şişelerinin ağzının kapalı olması ve koyu renk cam şişelerde beklemesi gerekiyor. Bunu yaptıkları sürece kaliteli zeytin yağı tüketmiş olurlar” dedi.

Zeytin yağından renk ve donma derecesinin kalite anlamına gelmediğinin altını çizen Kıvrak, “Üreticilerimizin basit bir şekilde renkten anlama veya buzdolabına koyduklarındaki donma şeklindeki yapmış oldukları deneyler bilimsel olarak herhangi bir şekilde önem arzetmemektedir. Çünkü zeytin yağının rengi kalite kriteri değildir. Zeytin yağının donma sıcaklığı kalite kriteri değildir” dedi.