Özgür Bakan: "İneklerinizi kesime yollamayın"

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Bandırma-Erdek Süt Üreticileri Birliği Başkanı Özgür Bakan, süt üreticilerinin zor günlerden geçirdiğini, fakat biraz daha sabır gösterilerek üreticilerin ineklerini kesime göndermemeleri gerektiğini söyledi.

Bandırma Erdek Süt Üreticileri Birliği Başkanı Özgür Bakan, süt üreticilerinin artan girdi maliyetleri ve enflasyon karşısında zor günlerden geçtiğini belirterek, süt üreticilerinin biraz daha sabrederek ineklerini kesime göndermemelerini istedi. Ulusal Süt Konseyinin referans olarak belirlediği fiyatlar ile reel piyasadaki fiyatların uyuşmadığının altını çizen Bandırma Erdek Süt Üreticileri Birliği Başkanı Özgür Bakan, “Belirlenen fiyatlar ile sütlerini satabilen üreticisi sayısı oldukça düşük. Süt üreticilerinin içinde bulunduğu sıkıntılı durum artık net olarak ortada. Ulusal Süt Konseyi belirlediği süt fiyatlarında bir an önce revizyona gitmesini talep ediyoruz. Eylül ayı üreticiler için borç ödeme ayıdır. Ancak süt üreticileri borçlarını ödeyemiyorlar. Süt üreticileri bu konuda devletten borçların faizsiz olarak ertelenmesini ya da yeniden yapılandırmasını bekliyor. Aksi durumda süt üreticileri borçlarını ödeme adına ineklerini kesime yollama noktasına gelecekler“ dedi.

Bakan, “Zor günlerde süt üreticilerinin biraz daha sabretmelerini bekliyoruz. İneklerini kesime yollamadan ağırlıklı olarak kaba yem ile besleyerek zor günleri atlamaları gerekiyor. Aksi halde süt veren hayvanların kesilmesiyle süt üretimi iyice düşecek ve Türkiye süt ithal eden bir ülke durumuna gelecektir“ dedi.