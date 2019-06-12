Özlem Köle'ye milli davet

22–30 Ağustos 2019 tarihlerinde Kuzey Makedonya'da düzenlenecek 2019 Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonasına hazırlanan U16 Yıldız Kız Milli Takımı, 25 Haziran Salı günü kampa girerek çalışmalarına başlayacak. Bursa'da başantrenör Ali Doğan Korkmaz yönetiminde çalışmalarını gerçekleştirecek olan takımın teknik, idari ve oyuncu kadrosu açıklanırken, Burhaniye Belediyespor'un Baş Antrenörü Özlem Köle de yardımcı antrenör olarak görev yapacak.