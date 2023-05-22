Öztaylan: “Kandil'le iş tutan CHP'li Kılıçdaroğlu'ndan milliyetçi olmaz”

AK Parti İlçe Teşkilatı, MHP Balıkesir Milletvekili Adayı Abdullah Sarbay ve parti yöneticilerinin de katıldığı ziyaretler, Alevi Kültür Derneği ve Gümüşhaneliler Derneği ile başladı. Erdek'te misafir edilen depremzede aileleriyle de bir araya gelen Öztaylan, Ocaklar, Narlı ve Çakıl mahallelerinde vatandaşlarla buluşarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destek istedi.

14 Mayıs'ta milletvekili seçimlerinde büyük bir başarı elde ettiklerini belirten 28. Dönem AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, şimdi sıranın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor oy oranıyla tekrar seçmeye geldiğini söyledi. Öztaylan, "Ülkemiz 14 Mayıs seçimleriyle bir demokrasi şölenini daha alnının akıyla tamamladı. 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak Balıkesir olarak yine güçlü bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil hakkını kazanmış olduk" dedi.

"Ak teşkilatımıza gösterdikleri üstün gayretten dolayı teşekkür ediyorum"

AK Parti teşkilatları olarak seçim döneminde yoğun ve etkili bir çalışma sergilediklerini belirten Öztaylan, "Sandığa sonuç olarak milletimizin iradesi tecelli ediyor. Tam bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşen seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. AK Parti Balıkesir'de seçim çalışmalarında, oy kullanma sürecinde ve sandık başında görev alan tüm teşkilat mensuplarımıza, Ak davamızın gönüldaşlarına, yol arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Büyük gayret gösterdiler ve göstermeye de devam ediyorlar. Ayrıca, en büyük teşekkürü sandık başına giden ve tercihini sandığa yansıtan vatandaşlarımın her birine ediyorum. Tercihini bizden yana kullanan kardeşlerimize de şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

"Ülkemizi Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına teslim etmeyeceğiz"

Türkiye'nin milli iradenin üstünlüğüne bağlılığını 14 Mayıs'ta bir kez daha ispatladığını ifade eden Öztaylan, "Şimdi 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru gidiyoruz. Fakat CHP ve Kılıçdaroğlu ile 7'li masa ortakları yine yalana, iftiraya sarıldılar. CHP zihniyetinin, Kılıçdaroğlu'nun her yenilgi sonrası millete hakaret etmeleri sadece kendi karakter fukaralıklarını gösterir. Seçim gecesi yaşananları gördünüz. Hepsi bir yana, sadece depremzedelerimize yapılan hakaretler bile yeter. Ülkemizin başına gelen en büyük felaket olan 6 Şubat depremlerinin ardından biz depremzede kardeşlerimiz için geceli gündüzlü çalışırken bunlar ne yaptı? Yürüttükleri küçük çalışmaları büyütüp reklam malzemesi haline getirmek dışında ne yaptı? Milletin acısını umursamadan şov yapmak dışında bunlar ne yaptı? Hamd olsun biz tüm kurumlarımızla, belediyelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla depremzedelerimiz yaralarını zaten sarıyoruz. Onlar olsa da olur olmasa da olur. Seçimden sonra utanmadan, arlanmadan bırakınız siyasete, ahlaka, insanlığa sığmayan hakaretler etmelerine ne diyeceğiz? Bunların gerçek yüzü bu. FETÖ, PKK ile yol yürüyenlerden başka ne beklenir ki? Bunlar talimatı nereden alıyor? Kandil'den. Biz talimatı nereden alıyoruz? Allah'tan ve milletten. Bizim çizgimiz bu. Başka bir tür çizgi haşa yanımıza yaklaşamaz" şeklinde konuştu.

"Teröristin isteklerine evet diyene bu ülkeyi böldürtmeyiz"

Öztaylan, şöyle devam etti: "Bunlar ne dedi ve ne diyorlar? 'PKK'lı, FETÖ'cü, Gezi'ci, teröristleri, Selo'yu serbest bırakacağız.' Biz iş başında olduğumuz sürece adalet, hukuktan başka mekanizma çalışmaz. Devletten, terörden attığımız ne kadar kişi varsa, 'geri alacağız' diyorlar. Hizmette bulunmuş kim var yakasına yapışacaklar. Bu ülkenin iliğini kemiğini sömüren tefecilerden borç alacaklar. Şimdi de Kandil'den talimat aldıklarını inkar etmeye, milleti kandırmaya çalışıyorlar. Milliyetçi seçmene yönelik niyetlerini gizleyerek çağrı yapıyorlar. Milliyetçi seçmenlerimizin oylarını devşirmeye, çalmaya yönelik söylemlerde ve hareketlerde bulunuyorlar. Peki milletimiz bunlara inanır mı? İnanmaz. Dün söylediğini inkar eden, terör odakları ile halen iş birliği içinde olduğu halde halkın karşısına değiliz diye çıkarak milliyetçi olunmaz. Ancak yalancı olunur. Millet bunları görüyor. Eminim ki milletimiz 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımıza vereceği güçlü destekle bunları tekrar sandığa gömecek. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bir kez daha kazanan yine milletimiz olacak, ülkemiz olacak."