Pakmaya Anadolu Lisesi'nden Polonya'ya eğitim ziyareti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Abidin Pak-Pakmaya Anadolu Lisesi'nden proje koordinatörü Sezen Ozan Gürkan, İngilizce Öğretmenleri Sinem Kutluana ve Selim Tekin öğrenciler Berkay Berber, Can Yaldız, İrem Yetkin, Mert Yalnız ve Sezgi Aydoğan ile birlikte Erasmus + KA2 Stratejik Okul Ortaklığı programı kapsamında 5-11 Mayıs 2019 tarihleri arasında Polonya'nın Inowroclaw şehrinde düzenlenen etkinliklere katıldılar.

Öğrencilerin internet araçlarını kullanma becerilerini geliştirmeyi amaçlayan proje kapsamında ev sahibi okul tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerde katılımcılar grupla öğrenme, robotik kodlama, ülke ve okul tanıtımı gibi etkinliklerde yer aldılar. Ayrıca, Torun ve Gdansk şehirlerine düzenlenen eğitim gezilerinde şehirlerin kültürel yapıları ile ilgili bilgi edindiler. Gdansk şehrindeki Deney Merkezini gezen katılımcılar yaparak öğrenme yoluyla birçok bilimsel olayı deneyimleme imkanı buldular.