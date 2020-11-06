Palamut tezgahlara veda ediyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Su Ürünleri Hali'ndeki balıkçılar palamutta artık sona gelindiğini, vatandaşların ise küçük balıklara daha çok ilgi gösterdiğini söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Tarım Ürünleri AŞ Bandırma Su Ürünleri Hali'ndeki balıkçılar bu sezon palamut balığında sona yaklaşıldığını ve 1 kiloyu geçen palamutların 40 liraya satıldığını söyledi. Herkes tarafından beklenen hamsinin ise geçen sezona göre bu sezon daha zayıf olduğunu anlatan balıkçılar, hamsinin kilo fiyatının 40-50 lira arasında değiştiğini belirti. Bandırma Balık Hainde uzun yıllar balıkçılık yapan Barış Yıldız “Palamut sezonumuz bitmek üzere, küçük balıklar tezgahlarımızı süslemeye başladı. Örneğin, hamsi, istavrit, tekir, barbun, çinakop gelmeye başladı. Müşterilerimiz de küçük balıklara yönelmeye başladı. Tabi en büyük faktör de havaların iyi olmasına bağlı olarak teknelerimiz açık denizlerden balıkla dönmesine bağlı. Şu an hamsinin kilosu 40 lira. Bu sene bol hamsi gelemedi. Karadeniz'de hamsi çıkarsa hamsi bollaşır. Çıkmazsa hamsi olur 50 lira” dedi.