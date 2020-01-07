İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Palmiye ağacının gövdesinden incir ve meşe çıktı

Burhaniye ilçesinde, palmiye ağacının gövdesinden meşe ve incir fidanı çıktı.


Ören Mahallesi Hüseyin Öğütçen Bulvarında meşe ağaçlarının arasında bulunan palmiyenin gövdesinden çıkan meşe ve incir fidanını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşıyor. Meşe ve incir tohumlarını sincap veya kuşların taşımış olabileceğini anlatan Kemal İşi, ilk defa böyle bir şeye şahit olduğunu söyledi. Meşe ve incir fidanının büyümeye devam ettiğini kaydeden İşi, “Yaz aylarında buraya çok insan geliyor. Palmiyenin gövdesinde meşe ve incir fidanını gören vatandaşlar gözlerine inanamıyor. Meşe ve incir tohumlarını sincaplar veya kuşlar taşımış olmalı” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.