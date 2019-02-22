İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Palyatif bakım ünitesi mart ayında açılıyor

Manyas Devlet hastanesinde devam eden restore çalışmalarında sona gelindiği açıklandı.

Devlet hastanesine palyatif ünitesi yapıldığı ve Mart ayında hizmete gireceği öğrenildi.


4 ay önce başlanan ve yaklaşık 500 bin lira maliyetle geçekleşecek olan Manyas Devlet Hastanesi restore çalışmaları kapsamında poliklinikler, yatan hasta bölümünün tamamen yenilendi. Devlet Hastanesinde ek olarak palyatif bakım ünitesi yapıldı. Manyas Devlet Hastanesi Başhekimi Murat Atlı, restore çalışmalarının önümüzde ki Mart ayının ortalarında tamamlanacağı ve hizmete açılmasının planlandığını söyledi. Atlı, ilçe de palyatif bakım ünitesine çok ihtiyaç olduğunu ve bu nedenle burada kalacak hastalar için her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündüklerini belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.