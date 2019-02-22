Palyatif bakım ünitesi mart ayında açılıyor

Devlet hastanesine palyatif ünitesi yapıldığı ve Mart ayında hizmete gireceği öğrenildi.

4 ay önce başlanan ve yaklaşık 500 bin lira maliyetle geçekleşecek olan Manyas Devlet Hastanesi restore çalışmaları kapsamında poliklinikler, yatan hasta bölümünün tamamen yenilendi. Devlet Hastanesinde ek olarak palyatif bakım ünitesi yapıldı. Manyas Devlet Hastanesi Başhekimi Murat Atlı, restore çalışmalarının önümüzde ki Mart ayının ortalarında tamamlanacağı ve hizmete açılmasının planlandığını söyledi. Atlı, ilçe de palyatif bakım ünitesine çok ihtiyaç olduğunu ve bu nedenle burada kalacak hastalar için her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündüklerini belirtti.