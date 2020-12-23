İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pandemi kolonya satışlarını dörde katladı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Covid-19 hastalığı nedeniyle dezenfektan satışları artarken, kolonya satışlarının da dörde katlandığı açıklandı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Covid-19 hastalığı nedeniyle dezenfektan satışları artarken, kolonya satışlarının da dörde katlandığı açıklandı.


Kolonya çeşitlerini bulundurmaya çalıştıklarını anlatan Burhaniye 76 nolu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi satış reyonu sorumlusu Ahmet Korkmaz, kolonyanın yanı sıra sirke satışlarında da büyük artış yaşandığını söyledi.


Burhaniye'de korona virüs hastalığı, temizlik ürünlerinin satışını artırırken, kolonya satışlarını da patlattı. Salgının başladığı ilk aylarda çekilen kolonya sıkıntısı büyük oranda giderilirken, kolonya satışlarının dörde katlandığı açıklandı. Hastalığın kolonyaya olan ilgiyi çok artırdığını anlatan reyon sorumlusu Ahmet Korkmaz, “ Koronavirüs hastalığı başlayınca kolonyaya büyük ilgi başladı. İlk zamanlar kolonya taleplerini karşılamakta zorluk çektik. Şimdilerde sıkıntı yok. Ancak, diğer zamanlara göre kolonya satışları dörde katlandı. Bu arada sirke satışları da üçe katlandı” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.