Pandemide yapılandırma önemli

Başkan Eryaşa, vatandaşa riske girmeden yapılandırma imkânının sunulabileceğini, böylece idarenin de işinin kolaylaşacağını söyledi.

Balıkesir Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı, Mali Müşavir Mustafa Eryaşa pandemi sürecine katkı ve riski azaltma anlamında önemli bulduğu önerilerine, “Maliye ve SGK Borç yapılandırmaları için fiili müracaatın yanında şöyle bir uygulama yapsa iyi olur” diyerek başladı. Başkan Eryaşa pandemi sürecine katkı sunması ve riski azaltması anlamında da şu önerileri sıraladı: “Kişinin yapılandırma kapsamına giren tüm borçları tespit edilip kendisine mail, e-devlet, interaktif vergi dairesi gibi alanlardan ödeme planları gönderilse (peşin - 6 taksit - 12 taksit - 18 taksit ve yapılandırmadan yararlanmak istemiyorum şıklarının olduğu) borçlu da interaktif vergi dairesi şifresi veya e-devlet şifresi ile hangi şıkkı istiyorsa seçip onaylasa; bu pandemi sürecinde hem idarenin hem de vatandaşın işlerini kolaylaştırıcı bir çözüm olur.”

Başkan Eryaşa böylesi bir uygulamanın aynı zamanda, "Devletin her şeyi elektronik ortama taşıma uygulaması" için de önemli ölçüde katkı sağlayacağını ifade etti.