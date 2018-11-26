Pansiyon öğrencilerinden öğretmene anlamlı sürpriz

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ustalı İmam Hatip Ortaokulu bünyesindeki yatılı pansiyonun öğrencileri, çok sevdikleri öğretmenleri İbrahim Yamaner asla unutamayacağı bir sürpriz kutlama yaptılar.

Yatılı pansiyonun Güvenlik Görevlisi Emel Kayserli ve pansiyonda kalan 85 kız ve erkek öğrencilerin işbirliğiyle yapılan sürpriz ise fedakar okulun müdür pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı Yamaner'e son derece duygusal anlar yaşattı.

Pansiyonda yatılı kalan öğrenciler kendilerine öğretmenlikten çok, adeta bir baba gibi yaklaştığını ifade ettikleri İbrahim Yamaner; binanın bahçesinden girdiği sırada maytaplar, Türk Bayrağı ve marşlarla karşılandı.

Okul binası giriş kapısında, Yamaner için öğrenciler tarafından çizilen portre ve üzerine de el izlerini basan öğrenciler; binanın içerisinde de etrafı mumlarla, içinde ‘Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun' yazan dev bir kalp figürü ile gerçekleştirdikleri sürprizi daha da çekici bir hale getirdi.

Bununla yetinmeyen öğrenciler hazırladıkları sürprizi; çok sevdikleri öğretmenlerini yine etrafı mumlarla donattıkları merdivenlerden pansiyonun alt katındaki yemekhaneye götürerek burada hazırladıkları pasta ile taçlandırdı.

Coşkulu sürpriz kutlamada; Ayvalık Ustalı İmam Hatip Ortaokulu Öğrenci Pansiyonu Müdür Yardımcısı İbrahim Yamaner'i; Cunda Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Başmüdür Yardımcısı Malik Çakıroğlu da yalnız bırakmadı.

Öğrencileriyle birlikte kutlama pastasını kesen Yamaner, duygu sağanağı altında kaldığı sırada sadece teşekkür etmekle yetinebildi.