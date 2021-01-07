İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Park halinde yanan araç önündeki aracı da yaktı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde park halinde yanan araç, önündeki aracın da kısmen yanmasına neden oldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde park halinde yanan araç, önündeki aracın da kısmen yanmasına neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Sarıkız Mahallesi 119. Sokak'ta park halindeki Fiat Fiorino marka 10 LM 420 plakalı hafif ticari araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede bir anda büyüdü. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, hafif ticari aracın tamamen yandı. Yangında önünde park halinde bulunan 10 N 2798 plakalı otomobil de zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.