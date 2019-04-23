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Park halindeki araç yandı

Balıkesir’in Karesi ilçesine bağlı Toygar mahallesinde park halinde duran araç yandı.

Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Toygar mahallesinde park halinde duran araç yandı.


Edinilen bilgiye göre, Toygar mahallesi Saray sokakta park halinde bulunan 10 U 1056 plakalı araç belirlenemeyen sebeple yandı. Mahalle sakinlerinin 112'ye bildirmesi üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Aacın motor ve ön kısmının yangından büyük zarar gördüğü anlaşıldı. Polis ve itfaiye ekipleri araç yangınının sebebi hakkında soruşturmaya devam ediyor.

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