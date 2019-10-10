İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Park halindeki araç yandı

Balıkesir Üniversite hastanesine tedavi için gelen şahsın aracı park yerinde yandı.


Edinilen bilgiye göre, Bigadiç'ten tedavi için Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gelen Ziyaettin Baydeniz'e ait 10 DDD 41 plakalı araç hastane otoparkında benzin pompasından meydana gelen arızadan dolayı yandı. Araç yangınına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekibinin müdahalesi ile söndürüldü.


Jandarma olay ile ilgili Cumhuriyet savcılığına bilgi vererek, olayla ilgili tahkikata başladığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.