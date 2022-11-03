İhlas Haber Ajansı

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Park halindeki araca çarpıp tarlaya uçtu

Balıkesir’de gece yarısından sonra meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil park halindeki araca çarptıktan sonra tarlaya uçtu.

Balıkesir'de gece yarısından sonra meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil park halindeki araca çarptıktan sonra tarlaya uçtu. Kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.


Balıkesir-İzmir yolunda bir mağaza önünde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. 10 EC 142 plakalı otomobil, Balıkesir Adliyesi'ne doğru seyir halinde giderken yol kenarındaki park halindeki araca çarptı. Çarpışmanın şiddeti ile yoldan çıkan araç tarlaya uçtu ve taklalar atarak durabildi. Kaza sonrasında sürücü U.A. yaralı olarak Balıkesir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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