Park halindeki kamyonet alevlere teslim oldu

Balıkesir'in Havran ilçesinde park halindeki bir kamyonette yangın çıktı. İtfaiyenin söndürdüğü kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Tekke Mahallesi'nde park halindeki 35 F 5262 plakalı Rıfat K.'ye ait çift kabin kamyonette belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Araç kısa sürede alevlere teslim oldu. Yangına Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede müdahale etti, ancak araç kullanılamaz hale geldi.