Park halindeki minibüs alev alev yandı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, park halindeki minibüs yandı.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, park halindeki minibüs yandı.
Minibüs yangını eski Emniyet Müdürlüğü arkasındaki otoparkta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Nejdet Bahadır'a ait park halindeki 10 S 26030 plakalı minibüste yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri yangını söndürürken, minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.