Park ve bahçelere bakım çalışması yapılıyor

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı 2019 yılının son günlerine yaklaşırken Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün bir yıllık çalışmaları hakkında bilgiler vererek “Daha yeşil bir Altıeylül için çalışmalara devam ediyoruz” dedi.

Yeşil alan ve park alanlarının yapım ve bakımı,ortak alana hizmet veren kaldırımlarda yabani otların temizliği ve çimlerin biçilmesi, yeşil alanlarda ilaçlama faaliyetleri, oyun gurupları ve fitness aletlerinin kurulum ve onarımı, ağaç budama, elektrik ve sulama sistemlerinin oluşturulması ve aydınlatma faaliyetlerini iş güvenliğini de dikkate alarak, ilçenin yeşillendirilmesi ve çehresinin güzelleştirilmesi adına birçok alanda hizmet veren Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2019 yılını güzel işlere imza atarak bitiriyor. İlçeye değer katan yeşil alan ve parkların yapım ve onarım çalışmaları yanı sıra, ağaç budama işleri de yapan ekipler sosyal sorumluluk kapsamında budanan ağaçları yakacak haline getirerek ALGEM vasıtasıyla tespit edilen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Başkanı Hasan Avcı, Park ve Bahçeler Müdürü Gülriz Acar ile birlikte yılsonu değerlendirmesi kapsamında incelemelerde bulundu. Yeşil alanlara ve çevreye verdikleri önemden bahseden Başkan Avcı şunları söyledi; “ 2019'un sonuna geldiğimiz şu günlerde bir yıl boyunca yapmış olduğumuz çalışmaları değerlendirerek 2020'de yapılacak çalışmaların daha iyi, daha güzel nasıl yapılacağı konusunda da planlamalar yapıyoruz. 2019'da sahada fen işlerimiz, park bahçeler, temizlik işleri ve diğer ekiplerimiz ile Altıeylül dolu dolu hizmet vererek geçirdik. Öncelikle bu süreçte sahada gece demeden gündüz demeden sıcak-soğuk demeden emek veren tüm personelimi tebrik ediyorum, onlarla gurur duyuyorum. Bizler geleceğe umutla bakan Altıeylül için personelimizle beraber aynı aşkla aynı şevkle çalışıyoruz. Onlar bu kadar omuz vermeseler biz de vatandaşımıza hizmet vermek için yeterli ivmeyi yakalayamayız. Personelime teşekkür ediyorum” dedi.

Altıeylül Park ve Bahçeler Müdürlüğünce 2019 yılı içerisinde yapılan çalışmaları değerlendiren Başkan Avcı Altıeylül için eser kazandırmaya, yeni değerler katmaya devam edeceklerini ifade etti. Avcı sözlerine şu şekilde devam etti; “ Park bahçeler olarak 2019 yılında mevcut parklarımıza 6 yeni park daha ilave ettik. 12 bin metrekareden fazla yeni park alanı inşa ettik. Bu parklarımızda 6 dönüme yakın alanı Altıeylül'e yeşil alan olarak kazandırmış olduk. 4 bin metrekare yürüme yolu yansıra, 1260 metrekare çocuk oyun alanı, 30 adet çocuk oyun gurubu ve özellikle de hanım kardeşlerimiz için 20 farklı yere fitnessspor aletlerini Altıeylül'lü vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Biz büyük bir şevk ile Altıeylül için yeni projeler ve yeni eserler katmaya devam edeceğiz” dedi.