Paşaliman Adası'nda 65 yaş üstü vatandaşlar aşılandı

Erdek İlçesi'ne bağlı Paşaliman Adası'nda yeni tip Korona virüs (Kovid-19) ile mücadelede aşılama oranını artırmak için oluşturulan ekipler, adreslerini belirledikleri 65 yaş üstü kişileri ziyaret edip, onaylarını aldıktan sonra aşılamalarını gerçekleştirdi.

Erdek İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Ekiz'in izni ve desteği ile bir iki eksik dışında Paşaliman Adası'ndaki 65 yaş üstü grubun adreslerinde Covit-19 aşıları tamamlandı. Toplam 260 kişiye 520 doz aşının yapıldığı çalışmalarda, yüzde 95'in üzerinde katılım yaşandı.

Erdek 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezi doktorlarından Kadir Dadan, Paşaliman Adası'nda 65 yaş üzeri vatandaşların aşılama çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada; Bundan sonraki yaş gruplarının aşılarının Aile Sağlığı Merkezi'nde yapılacağını, öncelikle kendimizi ve çevremizdekileri koruyarak, salgının elbirliğiyle durdurabileceğini belirtti.