Pasaport, sürücü belgesi ve harç bedellerine aşırı zam iddiaları asılsız

Balıkesir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Reis Demir, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedellerinde yüksek artış olacağına ilişkin çıkan haberlerin asılsız olduğuna dikkat çekti. Reis Demir açıklamasında, “Son zamanlarda bazı basın yayın organları ile sosyal medya da 2019 yılında Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedellerinde yüksek artış olacağı. Nüfus Cüzdanlarının 2019 yılından itibaren geçerli olmayacağı, sürücü belgelerinin yenilenmesi için sağlık kurulu raporu isteneceği ve bu nedenlerle belgelerin değiştirilmesi gerektiği şeklinde asılsız haberler çıktığı anlaşılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedellerinin her yıl olduğu gibi 2019 yılı içerisinde de yeniden değerlendirme oranında arttırılarak güncelleneceği, halen kullanılmakta olan nüfus cüzdanlarının Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı alınıncaya kadar geçerli olduğu, sürücü belgesi için mevcut uygulamada her hangi bir değişiklik yapılmadan yenileme işlemlerine devam edileceği, vatandaşlarımızın asılsız haberlere itibar etmemeleri gerekir" dedi.