Patlamada yaralanan Hakan Aslan hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Gönen Organize Sanayi bölgesindeki döküm fabrikasında hafta içerisinde yaşanan patlama da ağır yaralanarak Bandırma Devlet hastanesine kaldırılan Hakan Arslan burada gerçekleştirilen ameliyatının ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hastane de yaşam mücadelesi veren Arslan, dördüncü gününde hayatını kaybetti.

Vefat eden Hakan Arslan'ın cenazesi yapılacak otopsinin ardından Gönen ilçesinde toprağa verilecek.