İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pazar ve marketlere çocukların girişi yasak

Burhaniye Belediye Başkanı Ali kemal Deveciler, pazar ve market yerlerine çocukların girişinin yasaklandığını duyurdu.


Deveciler, her yerde olduğu gibi ilçemizde de alınan karar gereği "Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında pazar yerleri, süper ve küçük marketler dahil her türden alışveriş mekanlarına çocukların girişi, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı gereğince yasaklanmıştır."dedi. Uygulanmaya 30 Mart tarihi itibarı ile başlanacağını belirten Deveciler, halkımızın sağlık için kararlara uymasını istedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.