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Pazar yerinde kadınlar için mescit yapıldı

Balıkesir’in Havran ilçesinde kadınların kapalı pazar yerindeki mescit ve çocuk bakım odası ihtiyaçları Havran esnafının desteği ile karşılandı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde kadınların kapalı pazar yerindeki mescit ve çocuk bakım odası ihtiyaçları Havran esnafının desteği ile karşılandı.


Havran Sebze Meyveciler Esnaf Odası Başkanlığı hayırseverlerin de desteği ile kapalı pazar yeri içine kadınlar için mescit ve çocuk bakım odası kazandırıldı


Başkan Murat Hançer “Odaya seçildiğimiz günden beri odamıza kayıtlı bayan üyelerin ve köylü pazarımızdaki bayan çiftçilerimizin, bayan müşterilerimizin vakit namazlarını kılmakta zorluklar çekiyordu. Çocuklu kadınlarımızın çocuklarının bakımlarını yapmasında zorluklar yaşanıyordu. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın bu yöndeki sıkıntısını gördük ve çalışma başlattık. Vatandaşlarımız AVM'lerde aldığı bu hizmeti artık pazar yerinde de alabilecek. Bu çalışmayı odamız ve esnaflarımız ile birlikte taşın altına elimizi koyarak yaptık. Tüm emeği geçenlere tek tek teşekkür ediyorum.” Dedi.


18 kişi kapasiteli mescit ve çocuk bakım odası haftanın 7 günü bölge esnafına ve vatandaşlara hizmet edecek

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