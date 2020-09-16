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Pazar yerine denetim

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Kaymakam Günhan Yazar ve İlçe Belediye Başkanı Tolga Tosun Çarşamba Pazarı’nda koronavirüs denetimi gerçekleştirdi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kaymakam Günhan Yazar ve İlçe Belediye Başkanı Tolga Tosun Çarşamba Pazarı'nda koronavirüs denetimi gerçekleştirdi.


Bandırma'da Kapalı Pazar ve Yaşam Alanı'nda Çarşamba günleri kurulan semt pazarında esnafın ve vatandaşların maske, mesafe, hijyen tedbirlerine uyup uymadıkları denetlendi. Kaymakam Günhan Yazar, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ve İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran'ın katıldığı şok denetimlerde pazar yerinde bulunan pazarcı esnafının ve vatandaşların maske takma, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyup uymadıkları gözlemlendi. Kurallara riayet etmeyen vatandaşların uyarıldığı, kurallara uyanların ise tebrik edildiği denetimlerde pazar yeri girişinde ateş ölçer cihazı ve dezenfektan sıvısı bulunup bulunmadığı da kontrol edildi.

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