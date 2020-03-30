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Pazar yerine girişler ateşölçerle kontrol ediliyor

Susurluk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kapalı pazar yeri girişinde koronavirüs tedbirleri kapsamında ateşölçerle kontrol başlattı.


Pazara gelen vatandaşlara ateş ölçümü yapılmaya başlandı. Ayrıca ateşi ölçülen kişiler, korona virüs salgını ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendiriliyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Burhaniye ve Yeni Mahallede kurulan Salı Pazarında denetimlerini gerçekleştirdi. 65 yaş üstündeki pazarcılara tezgâh açtırılmayacağı, diğer tezgâh açan pazarcıların Balıkesir Valiliğince alınan koronavirüs tedbirleri doğrultusunda hareket etmeleri istendi. Maske ve uygun özellikle eldiven takmalarının mecburi olduğu, pazarcıların alınan tedbirlere hepimizin sağlığı için mutlaka uymaları gerektiği söylendi.

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