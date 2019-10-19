Pazarcılara Türk bayrağı dağıtıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesine destek vermek amacıyla Kapalı Pazar Yeri'ndeki pazarcılara Türk bayrağı dağıtımı yapıldı.

Bandırma Balıkçılar, Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Erkan Alpsu, Kapalı Pazar Yeri'nde kurulan Cumartesi Pazarı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek olmak amacıyla esnafa ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunu yok etmek için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve şu an itibari ile ara verilen Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Türk bayrağı dağıtımı yaptıklarını belirten Oda Başkanı Erkan Alpsu "Kahraman askerlerimiz için herkesin elinden geleni yapmasına inandığımız için biz de esnafımıza ve vatandaşlarımıza Türk bayrağı dağıtıyoruz. Her zaman Mehmetçiklerimizin yanında olduğumuzu dosta düşmana göstermek istedik" dedi.