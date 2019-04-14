(Pazar)Üniversite öğrencileri sokak hayvanlarını unutmadı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğrencileri sokak hayvanlarına mama dağıttı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Yardım ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdurrahman Cıkay ve öğrenci arkadaşları, Cumhuriyet Meydanı ve sahil boyundaki sokak köpeklerine mama dağıtımında bulundular. Abdurrahman Cıkay “düzenli şekilde sokak hayvanlarına mama dağıtımında bulunuyoruz. Bu dağıtım etkinliğini üniversite öğrencilerinin desteği ile yapıyoruz. Herhangi bir sponsorluk ve destek bulunmuyor. Bununla ilgili yardımda bulunacak olanların desteğini bekliyoruz. Sokak hayvanlarının yardıma çok ihtiyacı var. Özellikle de kış aylarında onları yalnız bırakmamalıyız, ölüme terk etmemeliyiz. Kışında olduğu gibi yaz günü de unutmuyoruz. Onlarında yaşama hakkı var. Bu konuda tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi.

Yaklaşık 10 kişilik bir grup ile her birinin elindeki mamalar belli yerlere bırakıldı.