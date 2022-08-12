Pehlivanlar Kurtdere'de kol bağladı

kez düzenlenen Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri başladı. Güreşler öncesi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz ile Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan basın toplantısı düzenleyerek güreşseverleri Kurtdere'ye davet etti.

Bu yıl 62'incisi düzenlenen Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Kurtdereli Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyona yaklaşık 85'i baş boyunda olmak üzere yaklaşık iki bin beş yüz pehlivan katılıyor. Güreşler öncesi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan basın toplantısı düzenleyerek güreşseverleri Kurtdere'ye davet etti. Fırıntaş Değirmen Kafe'de düzenlenen basın toplantısında sözü ilk Başkan Orkan aldı.

Başkan Orkan: "Fiziksel koşullar iyileştirildi"

Güreş alanında gerek katılım sağlayan güreşçiler için gerekse güreşleri izlemeye gelen güreşseverler için alanı daha konforlu hale getirmek için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Başkan Dinçer Orkan, "Bu sene de geçen seneye göre fiziksel ortamını daha iyi hale getirmeye çalıştık. Bizim için en önemli unsurlardan birisi sahanın zeminiydi. Zemini yaklaşık 3 ay öncesinden itibaren komple kaldırıp çimlemesini sıfırdan yaptık. Çünkü Allah korusun orada yapılan güreşlerde, etkinliklerde herhangi bir sporcumuzun veya vatandaşımızın ayağı burkulmaması için, herhangi bir sıkıntı yaşamaması için yeşil sahayı yeniden hazırladık. Onun haricinde en büyük sıkıntılardan biri, güreşçilerin yağlanmasıyla ilgili oluyordu. Güreşçiler çimende yağlanıyordu ve zeminde bayağı bir sıkıntı yapıyordu. Onunla ilgili de ayrı betondan yağlanma alanı yaptık. Ayrıca seyyar olan tuvaletlerimizi sabit hale getirdik. İnanır mısınız aynı bir gelin misali Kurtdere güreş sahamızı çok güzel hale getirdik" dedi.

"Seyirciler ücretsiz giriş yapacak"

Bu yılki güreşlerde seyircilerden ücret alınmayacağı müjdesini de veren Başkan Orkan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl 62'ncisi düzenliyoruz güreşlerimizin. Burada en önemli şey bu etkinliğe katılımın daha iyi, daha güzel olmasıydı. Bununla ilgili bu sene biz seyirciyi ücretsiz giriş yaptık ve böylelikle girişte yaşanan sıkıntının da bir nebze önlenmesini istedik. Onun haricinde hakikatten bu sene üst protokolden değerli bakanlarımız, genel başkanlarımızın gelme ihtimali çok yüksek. Böylelikle Kurtdereli Güreşleri'nin değeri bir kat daha artmış oluyor. Kurtdere Güreşleri daha öncesinde 2014 yılına kadar muhtarlık düzeyinde yapılmış ama 2014 yılından sonra Yücel başkanımızın sayesinde Kurtdere hak ettiği yere geldi. Şimdi onu daha yüksek bir değeri getirmek için çalışıyoruz. Bu konuda Yücel Yılmaz başkanımıza, Büyükşehir belediyemize teşekkür ediyoruz. Bizim en büyük destekçimiz onlar olduğu için onlardan Allah razı olsun diyoruz."

Başkan Yılmaz: "85'i başpehelivan, 1 bin 561 pehlivan katılacak"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz da yaptığı konuşmada Kırkpınar, Elmalı ve Kurtdere Güreşleri'nin birbirlerinin rövanşı niteliğinde olduğunu söyledi. Bu üç güreşinde 3'er gün sürdüklerini hatırlatan Başkan Yılmaz, "Kırkpınar'da bir kısıtlama var. Diyor ki 40 yaşını geçtiysen, önceden kürsü yapmadıysan bundan sonra Kırkpınar'da başpehlivan olarak güreşemezsin diyor ve 45 yaşta kürsü yaptıysa baraja kalıyor. Türkiye'nin en büyük olimpiyat güreşi olduğu için. Bizim burası kıspetini alan gelsin dediğimiz bir yer. Tahmin ediyoruz 85 başpehlivanımız gelecek. Toplamda 2 bin 561 pehlivan kendi ismini yazdırdı. Yani şu anda bu sene şimdiye kadar yapılmış en büyük organizasyon olacak. Balıkesir bunu hak ediyor mu diye sorduğunuzda Cumhuriyet tarihi boyunca arka arkaya altın kemerli başpehlivanlar yetiştirmiş ve hala daha en çok yetiştiren il Balıkesir. Edirne'miz, güreşlere ev sahipliği yapıyor ama bu bölge gibi iç organizasyonlarla pehlivan yetiştiren bir yer değil. Bizim 20 tane ilçemiz var, 16 tanesinde güreş düzenleniyor. Bunun içerisinde Edremit, İvrindi, Havran, Savaştepe, Sındırgı, Bigadiç, Gönen, Manyas güreş düzenliyor" şeklinde konuştu.

"Balıkesir'in genlerinde güreş var"

Türkiye'de Kurtdere gibi bir er meydanı olmadığını belirten Başkan Yılmaz, "Özellikle şunu söylemek istiyorum; bu şehrin genlerinde yağlı güreş var ve son yıllarda organize olarak de bu işe eğilmeye başladık. Karesi Belediyesi sınırları içinde olan Kurtdere Köyü'nde er meydanının bir özelliği var. Pehlivanın yattığı yerin hemen yanında er meydanı. Türkiye'de böyle bir er meydanı yok. Dualarla, salavatlarla başlayan güreşimizde önce pehlivanımızı yad ederek, ruhuna Fatiha okuyarak güreşe başlıyoruz. Yani Kurtdereli Mehmet Pehlivanı bir sürü pehlivan içerisinde özel yapan ne? Dünya şampiyonu olduktan sonra Cumhuriyetin ilk başpehlivanlarından ve Atatürk kendisiyle konuşurken, ‘Pehlivan başarının arkasında ne yatıyor?' dediğinde, ‘Ben her güreştiğimde, rakibimle karşı karşıya geldiğimde milletimin onurunu omuzlarımda hisseder, ona göre güreşirim' demiştir. Yani Türklüğün, müslüman olmanın özelliklerini yaşayarak ve milleti için güreştiğini net bir şekilde söyleyen bir pehlivanımız. Bunu Türk sporcularına bir düstur olarak Mustafa Kemal Atatürk bırakmıştır. Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın ikinci bir özelliği de var. Atatürk'ün ona ‘Al bu çeki ihtiyaçlarını gider, sen mert bir adamsın, el alemin yanında çalışamazsın, paraya ihtiyacın olduğunda söyleyemezsin, al bunu, sana devletin ikramiyesi' diyerek imza atıp veriyor. Kurtdereli Mehmet Pehlivan şehirdeki bankaya geliyor diyorlar ki 'al parayı ver çeki' o da ‘parayı verin çeki vermem' diyor. ‘Bunun üstünde Ata'mın imzası var, bunu bana verdi ben de size veremem' diyor. Bankaya o zaman “O zaman paranız sizde kalsın çek de bende kalsın” diyor. Ailesi uzun yıllar o çeke sahip çıkıyor ve o parayı da almıyor.”

"Güreşlerin merkezi Balıkesir"

Balıkesir'in genel olarak yağlı güreşlere önem verdiğini vurgulayan Yılmaz, "Özet olarak biz Balıkesir olarak yağlı güreşe çok önem veriyoruz. Bu önemi gördüğümüzden dolayı her ilçe belediyemizin yaklaşık 30-40-50 yetiştirdiği pehlivan var. Ertuğrul Dağdeviren gibi Büyükşehir Belediyesi'ne geliyor ve burada profesyonel olarak yetişiyor. Allah nasip ederse 3-4 sene sonra başpehlivanlıkta çok fazla Balıkesirli pehlivanımızın mücadele ettiğini göreceğiz. Tabi Türkiye güreşlerine de renk katılacak. Geçmişten gelen onurumuzdan dolayı, bu işe verdiğimiz destekten dolayı sürekli güreş yaptığımızdan dolayı da tüm hazirunun huzurunda o zaman Edirne Büyükşehir Belediye Başkanımız da yağlı güreş merkezi bence Balıkesir teyidini aldık. Diğer belediyeleri de davet ettik. Sakarya, Bursa, Kocaeli bize destek verdi, Antalya Belediyesi o zaman ilçe belediyelerinin hepsi destek verdi ve Balıkesir Yağlı Güreş Düzenleyen Kentlerin merkezi olması kararlaştırıldı. 2015 yılında başladığımız bu yolculuk, 2017 yılında taçlandı, yani birlik kuruldu. İlk kurucu birlik başkanımız o günkü Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Edip Uğur oldu. Ondan sonra da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bundan sonraki Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği merkezi oldu. Bunun için özel bir bina ayırdık. Bu ayırdığımız binada arkadaşlarımız çalışıyorlar. Her sene iki defa çalıştay yapıyoruz" dedi.

Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın kabrinde tören

Basın toplantısı sonrası etkinliğin ilk gününde Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş ve güreş ağası Abdullah Altıntaş tarafından Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın kabrine çiçek bırakıldı ve dualar edildi.

Programda, başpehlivan Ertuğrul Dağdeviren ile kadın güreşinin başarılı ismi Yasemin Adar Yiğit, kol bağlayarak fotoğraf çektirdi.

Yücel Yılmaz'ın düdük çalarak başlattığı güreşlerin ilk gününde minik, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta ve büyük orta boylarda müsabakalar yapılıyor. Etkinlik 14 Ağustos Pazar günü başpehlivanlık güreşleri ardından sonra erecek.