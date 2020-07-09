Pelitköy sahilinde su kesintileri tepkiye neden oldu

Baski Genel Müdürlüğünü iki kez aradığını anlatan Gazeteci Rıdvan Ertuğ, soruna çözüm bulunmasını istedi.

Pelitköy sahilinde oturan yazlıkçılar yaşanan su kesintilerine tepki gösterdi. Ellerinde pankartlarla plajda buluşan yazlıkçılar, pandemi döneminde susuz kalmak istemediklerini söyledi. Yaz aylarında hep aynı sıkıntının yaşandığını anlatan Rıdvan Ertuğ, “Her sene zaman zaman uzun saatler su kesintisi insanlara yaşatılıyor. Burhaniye Belediyesi Başkanı Ali Kemal Deveciler bölgenin su sorununu çözeceklerini oy istemeye geldiklerinde altını çizerek söylemişti. Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan'ı aradım, ancak ulaşamadım. Belediyenin sorumluluğunda değil BASKİ bakıyor biliyorum da bu sıkıntıdan haberleri var mı onu soracaktım. Cuma gününden beri uzun saatler yaşanan su sıkıntısına ev çatısında depo bile olsa yetmiyor. Çünkü 500 litrenin üzerinde üst katlarda depo kullanılmıyor. Her evin deposunun olmadığı da bir gerçek. Yaşanan su sıkıntısının farklı bir boyutu diyelim. Baski Genel Müdürlüğü 185 çağrı merkezi ile iki kez görüşmemde “Cuma günü saat 16.00'dan itibaren uygulanan su kesintilerine hafta sonu Cumartesi ve pazar günü devam edildiğini, bölgeye toplamda 4.5 saat su verildiğini. Pazartesi günü 16 saat suların normal aktığını, ancak Salı sabahı 06.00'dan itibaren suların tekrar kesildiğini, 17 saattir tek damla su akmadığını belirttim. Ayrıca sahil plajlarında duşların aktığı için çaresiz kalan insanlar yıkanma ihtiyaçlarını orada karşılıyorlar. Bölge halkının evlerine alışverişten veya dışarıdan döndükten sonra ellerini yıkamak için su bulamıyorlar. Su kesintilerinin böyle devam etmesi halinde Covid -19 virüs yayılımı artacaktır. Aramamda, Baski çağrı merkezinde görevli iki farklı kişi durumu elindeki verilere dayanarak "Pelitköy ve Pelitköy Mahallesi Sahiller kesiminde herhangi bir arızanın sistemde kaydı gözükmediği, bölgenin suyunu karşılayan depolarda yoğunluk nedeniyle su seviyesinin aşırı düştüğü, Balıkesir Belediyesi tankerlerle depolara su takviyesi yaparak seviyeyi çıkartmaya çalışıldığı ve 12 saat sonra sistemin normale döneceği açıklamasını yaptı. Yetkililerden sorunun çözümünü bekliyoruz” dedi.