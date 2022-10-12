Pelitköy'de çöken menfez yenilendi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesi Pelitköy Mahallesinde yağışlardan dolayı çöken menfez Belediye tarafından genişletilerek yenilendi.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Pelitköy Mahallesinde yağışlardan dolayı çöken menfez Belediye tarafından genişletilerek yenilendi.
Burhaniye'de geçtiğimiz günlerde yağan yağmur sonrası Pelitköy Mahallesinde zeytinliklere giden yolda menfez çökmesi yaşandı. Yaşanan çökme sonrası altyapıyı genişletme kararı alan Burhaniye Belediyesi 800'lük büz borularla menfezleri yeniledi.
Kış aylarının yaklaşmasıyla, yağışların fazla olacağını ve sorun yaşanmaması için zeytinlik yolunda bulunan altyapıyı kazarak yeni büzlerle döşeyen Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler yaşanabilecek olumsuzluğunda erkenden önüne geçti.