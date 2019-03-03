Pencereye çıkan kediyi, itfaiye indirdi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir apartmanın pencere mermerine çıkarak mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Burhaniye ilçesinin Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan apartmandaki birinci katının pencere mermerine çıkan kedi, burada mahsur kaldı. Dairede kimsenin olmaması nedeniyle çevre sakinleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Amirliği ekiplerinden yardım istedi. Evde kimse olmadığı için kedinin uzun süre fark edilmediği, susuz ve aç kaldığı için bitkin olduğu görüldü. İtfaiye erleri kediye sahip çıkarak karnını doyurdu daha sonra da kediyi serbest bıraktı.