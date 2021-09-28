PERSAM'da muhasebe eğitimleri başladı

Balıkesir'de yazılım, bilişim ve eğitim sektöründe hizmet veren PERSAM Grup tarafından, en yaygın kullanılan muhasebe programının eğitimleri başladı.

Balıkesir'de en çok kullanılan muhasebe programının kurs kayıt başvuruları Persam Grup tarafından başlatıldı. 20 yıldan bu yana muhasebe programını satan firmanın iş ortağı olan Persam Grup'un firma yetkilisi Mehmet Kızıl, eğitim konularının Ön Muhasebe ve Genel Muhasebe olmak üzere iki başlık altında toplandığını ifade etti. Kızıl eğitimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün bir sektörde ne yazık ki çalışan personeller eğitim almadan iş yerinde staj şeklinde 1-2 ay çalışarak işi öğreniyor. İşverenler kalifiyeli personel bulma konusunda zorlanıyor. Bir çok müşterimiz tarafından bu muhasebe programının bilgisine sahip personel istihdamına yönelik talepler alıyoruz. Biz de bu doğrultuda eğitimlerinizin ilk etabını düzenleyerek başarılı olan kursiyerlerimize sertifikalarını verdik" dedi.

Balıkesir'de nitelikli personel yetiştireceklerini ifade eden Mehmet Kızıl, "Bu eğitimlerimizle bir çok iş yerine katkı sağlayacağız ve eğitimlerimize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.